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Андрій Садовий

Тема

Андрій Садовий - український політик, міський голова Львова з 2006 року.

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Докладно

Львів - наслідки ракетного удару РФ

Російський ракетний удар по Львову

Російський ракетний удар по Львову

Внаслідок атаки було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та житлова багатоповерхівка. Є жертви та поранені.
Конфлікти6 липня 2023 р.6 фото
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"Рашисти влучили в мирний будинок, як так можна?"

"Рашисти влучили в мирний будинок, як так можна?"

Російські війська завдали ракетного удару по Львову. Постраждалі діляться своїми емоціями.
Суспільство6 липня 2023 р.01:58 хв.
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Андрій Садовий про Зеленського і Львів під час війни

Андрій Садовий про Зеленського і Львів під час війни

Як позбулися УПЦ МП у Львові? Наскільки Львів є безпечним містом сьогодні? І яка роль кота Левчика в кабінеті?
Суспільство5 травня 2023 р.29:24 хв.
Львів ввечері 10 жовтня

Без світла і води: як Львів пережив ракетні обстріли Росії

Без світла і води: як Львів пережив ракетні обстріли Росії

Дві знищені та дві пошкоджені електропідстанції - такими є наслідки ракетних ударів 10-11 жовтня по Львівщині з боку РФ.
Конфлікти12 жовтня 2022 р.
Мер Чернігова розповів європейським мерам про катастрофічну ситуацію в місті

Українські міста просять побратимів з Європи допомогти

Українські міста просять побратимів з Європи допомогти

Летальна зброя, жорсткі санкції та розрив відносин з містами РФ - мери міст України просять допомоги у колег з Європи.
Суспільство30 березня 2022 р.
Вхід на Арену Львів, де реєструють і розподіляють біженців

Втекти від війни: як Львів справляється з потоком біженців

Втекти від війни: як Львів справляється з потоком біженців

Тисячі людей тікають від російський ракет та бомб, які обстрілюють українські міста. Як приймає біженців Львів.
Конфлікти11 березня 2022 р.
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