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Андрій Садовий
Тема
Андрій Садовий - український політик, міський голова Львова з 2006 року.
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Докладно
Російський ракетний удар по Львову
Російський ракетний удар по Львову
Внаслідок атаки було пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури та житлова багатоповерхівка. Є жертви та поранені.
Конфлікти
06.07.2023
6 липня 2023 р.
6 фото
"Рашисти влучили в мирний будинок, як так можна?"
"Рашисти влучили в мирний будинок, як так можна?"
Російські війська завдали ракетного удару по Львову. Постраждалі діляться своїми емоціями.
Суспільство
06.07.2023
6 липня 2023 р.
01:58 хв.
Андрій Садовий про Зеленського і Львів під час війни
Андрій Садовий про Зеленського і Львів під час війни
Як позбулися УПЦ МП у Львові? Наскільки Львів є безпечним містом сьогодні? І яка роль кота Левчика в кабінеті?
Суспільство
05.05.2023
5 травня 2023 р.
29:24 хв.
Без світла і води: як Львів пережив ракетні обстріли Росії
Без світла і води: як Львів пережив ракетні обстріли Росії
Дві знищені та дві пошкоджені електропідстанції - такими є наслідки ракетних ударів 10-11 жовтня по Львівщині з боку РФ.
Конфлікти
12.10.2022
12 жовтня 2022 р.
Українські міста просять побратимів з Європи допомогти
Українські міста просять побратимів з Європи допомогти
Летальна зброя, жорсткі санкції та розрив відносин з містами РФ - мери міст України просять допомоги у колег з Європи.
Суспільство
30.03.2022
30 березня 2022 р.
Втекти від війни: як Львів справляється з потоком біженців
Втекти від війни: як Львів справляється з потоком біженців
Тисячі людей тікають від російський ракет та бомб, які обстрілюють українські міста. Як приймає біженців Львів.
Конфлікти
11.03.2022
11 березня 2022 р.
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