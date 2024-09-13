Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський відвідав Львів

Сікорський підтвердив, що Польща готова влашним коштом відбудувати зруйнований військами РФ будинок та закликав прискорити постачання зброї Україні, особливо систем ППО та ПРО.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у четвер, 12 вересня, відвідав Львів.

"Міністр Сікорський разом із мером Львова Андрієм Садовим поклали квіти до пам’ятної дошки жертвам російського ракетного обстрілу 4 вересня", - йдеться у повідомленні МЗС Польщі, оприлюдненому в соцмережі X увечері у четвер.

Як наголосив Сікорський у відео, доданому до публікації, удар РФ по цивільній інфраструктурі Львова є "черговим воєнним злочином", а таких цілей "набагато більше, ніж світова громадська думка собі уявляє".

"Хочу повідомити, що ми підтверджуємо своє зобовʼязання, пропозицію голови Ради міністрів Дональда Туска про те, що ми відбудуємо коштом Польщі обраний владою Львова будинок, можливо, школу у знак солідарності з Україною, яка героїчно обороняється", - зазначив Сікорський.

Також очільник МЗС Польщі закликав весь демократичний світ і НАТО прискорити постачання Україні зброї, особливо, систем протиповітряної оборони (ППО) і протиракетної оборони (ПРО).