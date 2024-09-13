  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Операція ЗСУ в Курській областіУкраїнські біженці в НімеччиніВибори в США 2024
Політика

Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський відвідав Львів

Дмитро Шварц
13 вересня 2024 р.

Сікорський підтвердив, що Польща готова влашним коштом відбудувати зруйнований військами РФ будинок та закликав прискорити постачання зброї Україні, особливо систем ППО та ПРО.

https://p.dw.com/p/4kZqI
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Сікорський закликав прискорити постачання зброї УкраїніФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський після зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у четвер, 12 вересня, відвідав Львів.

"Міністр Сікорський разом із мером Львова Андрієм Садовим поклали квіти до пам’ятної дошки жертвам російського ракетного обстрілу 4 вересня", - йдеться у повідомленні МЗС Польщі, оприлюдненому в соцмережі X увечері у четвер.

Як наголосив Сікорський у відео, доданому до публікації, удар РФ по цивільній інфраструктурі Львова є "черговим воєнним злочином", а таких цілей "набагато більше, ніж світова громадська думка собі уявляє".

"Хочу повідомити, що ми підтверджуємо своє зобовʼязання, пропозицію голови Ради міністрів Дональда Туска про те, що ми відбудуємо коштом Польщі обраний владою Львова будинок, можливо, школу у знак солідарності з Україною, яка героїчно обороняється", - зазначив Сікорський.

Також очільник МЗС Польщі закликав весь демократичний світ і НАТО прискорити постачання Україні зброї, особливо, систем протиповітряної оборони (ППО) і протиракетної оборони (ПРО).

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський

Польща має збивати російські ракети над Україною - Сікорський

Польща має збивати російські ракети над Україною - Сікорський

Якби Польща збила над Україною ракету, що прямувала б у її бік, це було б законною самообороною, вважає глава МЗС Польщі Сікорський.
Політика2 вересня 2024 р.
Винищувачі F-16

Польща підняла бойову авіацію втретє за вісім днів через РФ

Польща підняла бойову авіацію втретє за вісім днів через РФ

Польські літаки підняли у повітря через тривогу у зв'язку з активністю дальньої авіації Росії, яка завдає ударів по західній Україні.
Конфлікти4 вересня 2024 р.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск

Туск: Емпатія до України не може затуляти польські інтереси

Туск: Емпатія до України не може затуляти польські інтереси

Політика щодо України вимагає продуманих інструментів, заявив прем'єр Польщі Дональд Туск.
Політика10 вересня 2024 р.