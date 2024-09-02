Сікорський: Польща має збивати російські ракети над Україною

Якби Польща збила над Україною ракету, що прямувала б у її бік, це було б законною самообороною, вважає глава МЗС Польщі Сікорський.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський висловив думку, що польські військові мали би збивати російські ракети в українському повітряному просторі, якщо ті прямують у бік Польщі. Зокрема, за його словами, Варшава зобов’язана забезпечити безпеку своїх громадян попри побоювання, що це може втягнути НАТО у війну Росії проти України. Таку думку очільник МЗС Польщі висловив у інтервʼю британському ділову виданню Financial Times , оприлюдненому в понеділок, 2 вересня.

"Членство в НАТО не скасовує відповідальності кожної країни за захист власного повітряного простору, це - наш конституційний обов’язок, - пояснив свою позицію Сікорський. - Особисто я вважаю, що коли ворожі ракети перебувають на курсі до нашого повітряного простору, то це (збиття. - Ред.) було б законною самообороною, тому що у разі якщо вони таки перетнуть наш повітряний простір, ризик, що уламки когось поранять, буде значним".

На тлі цього польський урядовець застеріг, що з наближенням ракети, яку перехоплює система ППО, до цілі, дедалі вищим стає ризик появи жертв у Польщі, тож для Варшави краще було б збивати її на значній висоті над Україною. Ще одним аргументом, на який вказав Сікорський, є те, що самі українці прихильно ставляться до ідеї збиття сусідніми країнами-членами НАТО російських ракет і дронів над прикордонними районами України.

Заява очільника польської дипломатії щодо права Варшави збивати російські ракети у повітряному просторі України пролунала після того, як польські військові повідомили, що 26 серпня російський безпілотник нібито порушив повітряний простір Польщі, а потім зник з радарів, тож його досі шукають. А раніше на територію Польщі не раз залітали російські крилаті ракети, деякі навіть падали на польській землі.

У ніч на 2 вересня, коли війська РФ завдали чергового комбінованого удару по Україні, польські військово-повітряні сили (ВПС) вчергове підіймали свою авіацію в повітря.

У міноборони Польщі негативно ставилися до ідеї збивати російські ракети, але регулярно підіймають у повітря літаки

Показово, що така позиція очільника польського МЗС кардинально відрізняється від позиції керівництва міноборони Польщі. Так, 30 серпня заступник міністра національної оборони Польщі Павел Залевський заявив після неформального засідання Ради міністрів оборони ЄС у Брюсселі, що польська ППО не збиватиме російські ракети та ударні БпЛА над територією України. Тоді Залевський зазначив, що країни ЄС та НАТО "не є сторонами у цій війні", цитувало "Польське радіо" . Натомість Польща виступає за значне посилення оборонних можливостей України, пояснив він.

А раніше міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що Варшава зможе передати Україні свої багатоцільові винищувачі МіГ-29 лише після того, як отримає нові бойові літаки на заміну.