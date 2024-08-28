Кулеба у Польщі говорив про допомогу зі збиттям ракет РФ

Дмитро Кулеба обговорив з Радославом Сікорським те, як забезпечити участь сусідів України в перехопленні ракет РФ. Він переконаний, що основна проблема партнерів при ухваленні рішень - побоювання ескалації.

Під час зустрічі з міністром закордонних справ Польщі Радославом Сікорським у середу, 28 серпня, очільник міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба вкотре порушив питання щодо можливості перехоплення сусідніми країнами російських ракет і дронівпід час атак військ РФ.

"Ми детально обговорили широкий порядок денний. У військовій сфері ми зосередилися на питанні МіГів і домовилися про подальші кроки, щоб створити можливість для сусідів України перехоплювати зі своєї території російські ракети та безпілотники в українському повітряному просторі", - написав він у соцмережі X за підсумками зустрічі.



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Кулеба: Справжні проблеми - в головах

Український міністр заявив, що найбільша проблема, з якою зіткнулася Україна після початку повномасштабного вторгнення Росії, "це домінування концепції ескалації в процесах ухвалення рішень серед наших партнерів", пише Reuters.

"Війна завжди пов’язана з великою кількістю засобів: грошей, зброї, ресурсів, але справжні проблеми завжди тут, у головах", - зауважив він під час розмови з Сікорським, яка транслювалася у прямому ефірі.

Кулеба додав, що більшість партнерів України "бояться обговорювати майбутнє Росії". "Це те, що дуже засмучує, бо якщо ми не говоримо про майбутнє джерела загрози, то ми не можемо будувати стратегію", - наголосив міністр.

Київ хоче відкриття української школи в Варшаві

Очільник українського МЗС також повідомив, що під час зустрічі обговорив з Сікорським питання необхідності створення повноцінної української школи у Варшаві.

"Ми з Радеком домовилися продовжити роботу над цим питанням. У цьому плані ми також розраховуємо на підтримку мера Варшави", - зазначив він.

Нагадаємо, що з вересня у Будапешті відкривається перша в Угорщині школа, де всі предмети вкладатимуться українською мовою з 1 по 12 клас.