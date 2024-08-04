Допомога сусідів у збитті ракет: Зеленський прагне діалогу

Зеленський визнав, що таке рішення для сусідніх країн імовірно складне, оскільки "вони завжди бояться зайвої ескалації", але Україна працюватиме над цим. Зокрема, дипломати готуватимуть зустріч Ради Україна - НАТО.

Президент України Володимир Зеленський має намір провести зустріч в рамках Ради Україна-НАТО для обговорення імовірності залучення сусідніх країн до збиття ракет, якими війська РФ атакують Україну.

"Ми повинні проробляти ще технічні можливості, щоб було застосування іншої авіації сусідніх країн проти тих чи інших ракет, які направляються. Так, вони б’ють по Україні, але вони діють у напрямку наших сусідніх партнерів, безумовно, передусім країн Альянсу", - сказав Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня Повітряних сил ЗСУ у неділю, 4 серпня, цитує "Укрінформ ".

Зеленський визнав, що рішення дослучитися до збиття ракет для сусідніх країн імовірно складне, оскільки "вони завжди бояться зайвої ескалації", але Україна працюватиме над цим. Він повідомив, що вже доручив дипломатам працювати з Альянсом над проведенням зустрічі у рамках Ради Україна - НАТО і визначенням дати такої зустрічі.

"Я думаю, що такої коаліції на сьогодні нам дуже не вистачає. Бо це велика відповідальність для однієї країни-сусіда - взяти на себе відповідальність і допомагати нам збивати ракети. Хоча я вважаю, що це, безумовно, треба було зробити давно. Але я думаю, що є ще й такий інструмент, я хочу його спробувати, щоб країни НАТО проговорили з Україною можливості такої невеличкої коаліції країн-сусідів, які будуть збивати ракети ворога", - заявив Зеленський.

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Угода з Польщею та заклики в Німеччині

Нагадаємо, 8 липня Україна підписала безпекову угоду з Польшею, яка, серед іншого, передбачає діалог задля "вивчення обґрунтування та доцільності можливого перехоплення в повітряному просторі України ракет і дронів, випущених у напрямку території Польщі".

Під час масованих комбінованих атак військ РФ на заході і півдні України уламки ракет і дронів вже неодноразово опинялись на території Польщі і Румунії. Обидві країни-члени НАТО не розглядали таку атаку як цілеспрямовану агресію з боку РФ.

Кілька місяців тому представники низки німецьких політичних партій виступили за те, аби захистити частину західної території України від атак російських дронів за допомогою систем протиповітряної оборони (ППО), розташованих на східних кордонах Альянсу, зокрема у Польщі чи Румунії.