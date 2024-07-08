Безпекова угода з Польщею: збиття ракет і український легіон

Зеленський і Туск уклали безпекову угоду, що передбачає оборонну співпрацю. Зокрема, в ній ідеться про підготовку в Польщі "українського легіону" та розробку механізму збиття російських ракет польською ППО.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підписали в понеділок, 8 липня, у Варшаві двосторонню безпекову угоду.

"Кожне слово в цьому документі щось значить, від цих слів будуть конкретні наслідки. Це не пустопорожні слова, а конкретні обіцянки", - запевнив Туск.

Зеленський розповів, що угода передбачає оборонну та військову співпрацю, підготовку та навчання українських військових, співпрацю в сфері оборонної промисловості, допомогу Україні на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції.

Підготовка "українського легіону" в Польщі

Зокрема, угода передбачає можливість підготовки особового складу Сил безпеки та оборони України на території Польщі. За словами Зеленського, йдеться про створення "українського легіону", до якого зможуть вступати громадяни України, які проживають у Польщі та інших державах.

"Учасники домовляться про порядок відбору, підготовки, комплектування, забезпечення зброєю, технікою та боєприпасами, а також про соціально-фінансову підтримку таких військових і статус їхнього перебування на території Польщі", - зазначено в угоді .

Збиття ракет РФ, що летять в напрямку Польщі

Також домовленості передбачають розробку механізму, який дозволятиме Польщі збивати в українському повітряному просторі російські ракети та дрони, що летять в напрямку Польщі.

Як зауважив Туск, таке рішення потребує спільного погодження країнами Північноатлантичного альянсу (НАТО). "Ми собі не створюємо ілюзій, що це легке рішення", - зауважив він.

Водночас прем'єр запевнив, що і він сам, і президент Польщі Анджей Дуда підійматимуть перед союзниками це питання.

Передача Україні ескадрильї МіГ-29

Крім того, в угоді зафіксовано, що Польща розгляне можливість передачі Україні ескадрильї винищувачів МіГ-29.

За словами Туска, це має відбутися "без шкоди для безпеки Польщі", тому вона погодиться на передачу літаків, якщо союзники зможуть забезпечити надання їм їхньої заміни.