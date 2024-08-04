Перші винищувачі F-16 вже знаходяться в Україні - Зеленський

Володимир Зеленський оголосив, що Україна отримала перші західні винищувачі F-16 і подякував країнам-партнерам, які відгукнулися на запит щодо них. Втім, наявної кількості Україні не достатньо, наголосив він.

Перші винищувачі F-16 вже знаходяться в Україні. Про це у неділю, 4 серпня, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"F-16 в Україні. Ми забезпечили це, - заявив Зеленський у зверненні з нагоди дня Повітряних сил Збройних сил України. - Я пишаюсь усіма нашими хлопцями, які якісно опановують ці літаки і вже почали їх використовувати для нашої держави. Я дякую нашій команді за цей важливий результат. Я дякую всім партнерам, які справді дієво допомагають із F-16, і першим державам, які акцептували наш запит про надання літаків - Данія, Нідерланди, Сполучені Штати і всі наші партнери - ми цінуємо вашу підтримку".

Президент України побажав військовослужбовцям Повітряних сил "приносити Україні саме такі бойові результати, які наблизять нашу перемогу - наш справедливий мир для України".

Зеленський: кількості літаків і навчених пілотів не достатньо, очікуємо ще

Наразі Україна очікує на додаткові літаки F-16, оскільки наявної зараз кількості - не достатньо, наголосив Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня Повітряних сил ЗСУ, повідомляє "Укрінформ ".

"Я не можу поки детально вам сказати, які саме завдання будуть або вже виконували наші перші літаки F-16, не маю право це коментувати, - заявив він. - Поки та кількість літаків, кількість пілотів, які вже навчені, - цього ще не достатньо. Позитив є в тому, що ми очікуємо додаткові F-16, а наші хлопці, багато хлопців, зараз навчаються".

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Нагадаємо, що 31 липня агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що в Україну прибули перші винищувачі F-16. Водночас, за словами джерел видання, знайомих з питанням, які говорили на умовах анонімності, "кількість літаків невелика".

Згодом передачу партії літаків підтвердив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс. Також про завершення поставки партії літаків агенції Reuters повідомив американський чиновник, який говорив на умовах анонімності. За інформацією The Times, першу партію з шести винищувачів Україна отримала від Нідерландів. Надалі очікується поставка від Данії.

Зеленський наразі не уточнив, яку кількість літаків тепер має Україна.

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