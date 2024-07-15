Київ: Україні буде замало F-16, які передадуть до кінця року

Щоб боротися на одному рівні з російським повітряним флотом, Україні буде замало тих винищувачів F-16, які західні партнери передадуть до кінця року, зазначив український президент Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що західних винищувачів F-16, які партнери пообіцяли поставити до кінця року, буде недостатньо, щоб боротися на одному рівні з російським повітряним флотом. "Рішення про F-16 стратегічне. Кількість поки що не стратегічна... Я не можу наразі сказати, скільки цих літаків буде. Їх буде недостатньо - для чого? Вони точно посилять нас, але чи достатньо буде цих літаків, щоб боротися на рівні з російським повітряним флотом? Я вважаю, що їх буде недостатньо. Чи розраховуємо ми на більшу кількість? Так", - цитує Зеленського з пресконференції у понеділок, 15 липня, агенція "Інтерфакс-Україна".

Зеленський також зазначив, що Україна на сьогодні потребує скорочення часу навчання пілотів на F-16, розширення бази навчання і збільшення кількості літаків найближчим часом, а не через три, чотири чи п'ять років. Він наголосив, що триває робота і "над іншими літаками".

Нагадаємо, минулого тижня на саміті НАТО у Вашингтоні держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Данія та Нідерланди розпочали передачу Україні американських винищувачів F-16. За його словами, літаки з'являться в українському небі цього літа. Також передачу Україні цього року шести F-16 оголошувала Норвегія. Як раніше зазначав Зеленський, Україні потрібно щонайменше 128 винищувачів F-16.

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Для закриття неба Україні потрібно 25 систем Patriot

Також під час пресконференції Зеленський заявив, що Києву потрібні 25 зенітних ракетних комплексів Patriot, щоб повністю закрити небо України.

"Я можу вам сказати, скільки взагалі нам потрібно Patriot. З погляду структури нашої протиповітряної оборони, щоб повністю закрити Україну, на думку наших військових, нам потрібно 25 Patriot. Це повністю закрите небо України. Я не можу вам сказати, скільки у нас їх є, або буде", - заявив він.

Як відомо, перша система ППО Patriot, найсучасніша версія яких - PAC-3 - спроможна протидіяти балістичним загрозам, надійшла в Україну у квітні 2023 року - її передала Німеччина. Згодом в Україну надійшли й ЗРК Patriot від Нідерландів і США. Це стало справді якісним стрибком у справі захисту українського неба - уже на початку травня 2023 року було збито російську аеробалістичну ракету "Кинджал", яку російська пропаганда називала "невразливою". Західні ЗРК Patriot і SAMP/T поховали й міф про невразливість гіперзвукової ракети "Циркон".

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