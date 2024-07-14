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Мерц висловився за поставки Німеччиною Києву бойових літаків

Олена Перепадя
14 липня 2024 р.

Лідер Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц вважає, що Україна має якнайшвидше відновити суверенітет принаймні у небі.

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Винищувач Eurofighter
Винищувач Eurofighter на озброєнні ВПС ФРНФото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Фрідріх Мерц (Friedrich Merz) висловився за посилення Німеччиною підтримки України для захисту від російської агресії і постачання їй бойових літаків.

В ефірі програми "Запитай себе" на телеканалі ARD у неділю, 14 липня, Мерц наголосив: "Я вважаю, що ми повині допомогти Україні принаймні відновити суверенітет над власним повітряним простором. Оскільки ці ракетні атаки, яких зараз стається дедалі більше, на інфраструктуру, на об'єкти електро- і водопостачання, на лікарні і будинки для людей похилого віку, не можуть бути взяті під контроль лише з землі". Саме тому, додав Мерц, постачання Україні бойових літаків у багатьох країнах, також в ЄС, є уже вирішеним питанням. "Ми, німці, не можем залишитись осторонь", - заявив політик.

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Нагадаємо, цього тижня на саміті НАТО у Вашингтоні держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Данія та Нідерланди розпочали передачу Україні американських винищувачів F-16. За його словами, літаки з'являться в українському небі цього літа. 

Також передачу Україні цього року шести F-16 оголошувала Норвегія.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, Україні потрібно щонайменше 128 винищувачів F-16.

За відкритими джерелами, на озброєнні Бундесверу зараз перебувають два типи бойових літаків: багатоцільовий бойовий літак MRCA PA-200 Tornado і Eurofighter.

За останніми статистичними даними порталу Statista, за кількістю наявних винищувачів Німеччина посідає у світі 19-те місце - у неї їх 133. Перше місце мають США - з 1854 винищувачами, друге - Китай з 1207 літаками такого типу, третє - Росія, яка володіє 809 винищувачами.  

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