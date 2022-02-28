F-16 в Україні: коли будуть і чи змінять ситуацію на фронті?

КонфліктиУкраїнаF-16 в Україні: коли будуть і чи змінять ситуацію на фронті?To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoКонфліктиУкраїнаІрина Ухіна05.07.20245 липня 2024 р.Нідерланди найближчим часом передадуть ЗСУ 24 винищувачі F-16 і 7 двигунів до них. Загалом західні партнери України пообіцяли надати близько 80 літаків. Як вони допоможуть Повітряним силам ЗСУ? І чи справді зможуть змінити ситуацію на полі бою?https://p.dw.com/p/4hufuРеклама