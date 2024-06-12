Нідерланди передадуть перші F-16 Україні вже цього літа

За словами міністерки оборони Кайси Оллонгрен, поставка Повітряним силам ЗСУ винищувачів Нідерландами слідуватиме одразу за данською. Крім того, розглядається посилення ППО України додатковими системами Patriot.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що її країна передасть Україні перші винищувачі F-16 уже цього літа, після чого поставка буде поставлена "на потік".

"Я не можу назвати дату, тому кажу: цього літа. Зараз ми йдемо за таким планом. При цьому спершу ви отримаєте літаки від Данії. Ми будемо після Данії, але це - спільний план", - розповіла вона в інтерв'ю "Європейській правді ", оприлюдненому в середу, 12 червня.

Міністерка додала, що підготовка української інфраструктури до приймання винищувачів рухається за планом.

На її думку, самі F-16 не змінять хід війни, але зроблять Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ) та українську протиповітряну оборону (ППО) "набагато сильнішими". "І в якийсь момент це може призвести до вашої переваги в повітрі", - наголосила Оллонгрен, але закликала не очікувати негайного ефекту одразу після прибуття перших літаків і ставитися "більш реалістично".

Нідерланди дозволяють бити по РФ з F-16

Міністерка також підтвердила, що Україна зможе сама вирішувати, як саме застосовувати винищувачі, зокрема й на території Росії. Вона наголосила, що удари по військових об'єктах "по той бік кордону" є частиною права України на самооборону, прописаному в статті 51 Статуту ООН.

На її переконання, якщо Україні заборонятимуть застосовувати західну зброю для ударів по РФ, то це означатиме, що та "воює буквально з однією зв'язаною рукою". "Це ж дійсно небезпечно, якщо ми не хочемо, щоб Росія перемогла. Якщо ми хочемо перемоги України, ми повинні дати вам все необхідне для перемоги у цій війні. І це також означає, що у вас має бути змога воювати по той бік кордону. Адже саме звідти на вас нападають", - сказала Оллонгрен.

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Нідерланди можуть передати Україні ще Patriot

Крім того, Нідерланди розглядають передачу Україні ще однієї системи ППО Patriot.

"Потрібно посилити українську ППО. Тому ми також розглядаємо можливість передати вам додаткові Patriot", - зазначила Оллонгрен.

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Нідерланди посилять "армію дронів"

Під час візиту в Україну 11 червня Оллонгрен оголосила , що Нідерланди виділять 60 мільйонів євро на закупівлю безпілотників (БпЛА) для ЗСУ.

З них 20 мільйонів євро спрямують на закупівлю через міжнародну "коаліцію дронів" БпЛА First Person View (так званих "з видом від першої особи"), а 17,5 мільйона - на виробництво українських морських дронів. Решта суми піде на двосторонні поставки БпЛА різних типів.