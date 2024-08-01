Глава МЗС Литви підтвердив прибуття перших F-16 в Україну

Ще одна неможлива річ виявилася можливою, написав Ландсбергіс в Х про поставку першої партії винищувачів F-16 в Україну.

Перша партія винищувачів F-16 прибула в Україну, заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"F-16 в Україні. Ще одна неможлива річ виявилася цілком можливою", - написав він у своєму акаунті в Х ввечері у середу, 31 липня.

Також про завершення поставки партії літаків агенції Reuters повідомив американський чиновник, який говорив на умовах анонімності. Українська сторона офіційно отримання винищувачів поки не підтверджувала. За інформацією The Times, першу партію з шести винищувачів Україна отримала від Нідерландів. Надалі очікується поставка від Данії.

Напередодні агентство Bloomberg писало, що Повітряні сили ЗСУ отримали від партнерів перші винищувачі F-16, проте "кількість літаків невелика". У такий спосіб союзники України дотрималися обіцяних термінів поставки до кінця липня.

"Незрозуміло, чи зможуть українські пілоти, які тренувалися зі своїми західними союзниками протягом останніх місяців, негайно використовувати бойові літаки, чи цей процес займе більше часу", - зазначає видання.

Україна очікує близько 45 літаків

На саміті НАТО у Вашингтоні 10 липня державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Данія та Нідерланди розпочали передачу Україні F-16. За його словами, літаки з'являться в українському небі цього літа.

Того ж дня Норвегія оголосила, що розпочне цього року доставку F-16 Повітряним силам ЗСУ. Ці літаки Україні пообіцяла також Бельгія.

Наприкінці травня видання Politico писало, що загалом очікується доставка близько 60 винищувачів. Утім, за словами президента України Володимира Зеленського, для ефективної оборони від російської агресії потрібно щонайменше 128 винищувачів F-16.

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