Україна отримала перші винищувачі F-16 - Bloomberg

За даними агентства Bloomberg, Повітряні сили ЗСУ отримали від партнерів перші винищувачі F-16, проте "кількість літаків невелика". Офіційно ця інформація не підтверджена.

В Україну прибули перші винищувачі F-16, написало в середу, 31 липня, агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

"Перша поставка винищувачів F-16 від союзників по НАТО прибула в Україну, що є довгоочікуваним кроком, який може посилити здатність країни, що потерпає від війни, відбивати російські атаки", - пише агенція.

Bloomberg додає, що кінцевим терміном передачі перших американських винищувачів був кінець липня, і "він був дотриманий". Водночас, за словами людей, знайомих з питанням, які говорили на умовах анонімності, "кількість літаків невелика".

"Неясно, чи зможуть українські пілоти, які тренувалися зі своїми західними союзниками протягом останніх місяців, негайно використовувати бойові літаки, чи цей процес займе більше часу", - зазначає видання.

Офіційно інформація про прибуття F-16 в Україну не підтверджена

Речники міністерства оборони України, Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), як і Пентагону та Ради національної безпеки США, відмовились від коментарів щодо цієї інформації.

Як повідомлялося, на саміті НАТО у Вашингтоні 10 липня державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що Данія та Нідерланди розпочали передачу Україні F-16. За його словами, літаки з'являться в українському небі цього літа.

Того ж дня Норвегія оголосила, що розпочне цього року доставку F-16 Повітряним силам ЗСУ. Ці літаки Україні пообіцяла також Бельгія.

Загалом очікується доставка близько 45 винищувачів, утім, за словами президента України Володимира Зеленського, для ефективної оборони від російської агресії потрібно щонайменше 128 винищувачів F-16.

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