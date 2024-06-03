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КонфліктиНідерланди

Нідерланди дозволять Україні бити з F-16 по території РФ

Максим Сидоржевський
3 червня 2024 р.

Україна сама вирішуватиме, як використовувати надані їй Нідерландами літаки F-16, заявила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен.

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Belgien | Besuch Wolodymyr Selenskyj in Brüssel | Luftwaffenstützpunkt Melsbroek
Фото: Piroschka Van De Wouw/REUTERS

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що Україна зможе використовувати 24 винищувачі F-16, які країна планує передати Києву, як вона вважає за потрібне, зокрема для ударів по військових цілях на території РФ.

"Ми дотримуємося того самого принципу, який ми застосовували до будь-якої нашої доставки озброєнь: щойно ми передаємо зброю Україні, вона сама вирішує, як її використовувати", - заявила Оллонгрен в інтерв'ю Politico на полях щорічного форуму з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі.

Вона зазначила, що її країна не планує запроваджувати жодних обмежень, як зробила Бельгія, яка заборонила Україні використовувати передані F-16 у російському повітряному просторі.

Водночас Оллонгрен зазначила, що влада Нідерландів просить Україну не порушувати міжнародне право і використовувати винищувачі винятково для ударів по військових об'єктах і тільки як самооборону. Вона також висловила надію на те, що наступний уряд Нідерландів продовжить підтримувати НАТО та Україну.

Нідерланди і Данія очолюють "коаліцію F-16", у рамках якої відбувається підготовка українських пілотів. Також обидві країни заявили про свій намір надати Україні літаки F-16.

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