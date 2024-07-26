МЗС Румунії викликало представника РФ через уламки "шахеда"

Міністерство закордонних справ Румунії висловило Росії рішучий протест через виявлення на території країни уламків безпілотника, який російська армія запускала по Україні.

Міністерство закордонних справ Румунії висловило Росії рішучий протест через виявлення на території країни уламків безпілотника, який російська армія запускала по Україні. Про це у п'ятницю, 26 липня, повідомило "Радіо Свобода".

МЗС передало протест тимчасовій повіреній у справах посольства Росії Олені Копніній, яку викликали до відомства 25 липня. У міністерстві вважають "безвідповідальний характер військових ударів" з боку Росії загрозою національній безпеці Румунії.

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Раніше міноборони Румунії заявило, що виявило фрагменти безпілотника Shahed-136 в районі села Плауру, розташованого на березі Дунаю неподалік українського портового міста Ізмаїл. Пошуки інших фрагментів дронів тривають. Румунське міноборони зазначає, що всі ділянки території, де могли впасти безпілотники, "перебували за межами житлових районів, і жодних елементів інфраструктури не пошкоджено".

Тим часом НАТО, членом якого э Румунія, заявив, що уламки "шахеда" на румунській території не є нападом на Альянс.