У Румунії знову впав російський безпілотник

Під час атаки на Україну на румунській території впав російський дрон. Це вже не перший подібний інцидент.

На територію Румунії впав російський дрон, яким РФ атакувала українську портову інфраструктуру в Одеські області у ніч на четвер 14 грудня, повідомляє румунське міністерство оборони.

"Неконтрольоване падіння безпілотника, використаного для атаки на українську портову інфраструктуру", спричинило утворення вирви глибиною півтора метра. Вирву виявили поблизу села Грінд, що за 6,5 кілометра від кордону з Україною.

Армія Румунії також помітила дрон на своїй системі радіолокаційного спостереження, що "вказувало на можливе несанкціоноване проникнення в національний повітряний простір". Під час атаки на українські порти для спостереження за повітряним простором були підняті винищувачі F-16 військово-повітряних сил (ВПС) Румунії та Eurofighter Typhoon ВПС Німеччини.

"Міністерство оборони рішуче засуджує напади РФ на окремі об'єкти та елементи цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї. Ці атаки є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного гуманітарного права", - наголошується у повідомленні.

Своєю чергою міністерство закордонних справ Румунії повідомило, що у відповідь на порушення повітряного простору викличе російського посла.

Це вже не перший випадок падіння російського дрона на територію Румунії. Коли безпілотник упав вперше, румунська влада кілька днів поспіль заперечувала це, але згодом визнала факт. Водночас у Північноатлантичному альянсі (НАТО), членом якого є Румунія, сказали, що Росія не навмисно завдала удару по румунській території.

У зв'язку з інтенсивними російськими атаками Румунія вирішила звести спеціальні захисні споруди в дельті Дунаю на випадок загрози з повітря, а також впровадити механізми оповіщення населення.

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