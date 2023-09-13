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ПолітикаРумунія

У Румунії втретє виявили уламки дрона після атаки РФ Одещини

Анастасія Шепелева
13 вересня 2023 р.

На румунській території втретє з початку вересня виявили уламки, які ймовірно є частинами російських безпілотників. Це сталося після нічної атаки Росії по портовій інфраструктурі Одеської області України.

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Виявлені на території Румунії уламки, які ймовірно є частинами російського дрона
Виявлені на території Румунії уламки можуть бути частинами російського безпілотникаФото: Cristian Ștefănescu/DW

Міністерство оборони Румунії повідомило в середу, 13 вересня, про виявлення в районі міст Нуферул і Вікторія, нових уламків, які можуть бути частинами дрона. Це сталося після нічної атаки Росії по портовій інфраструктурі Одеської області.

Як зазначили у румунському міноборони, уламки були розкидані на площі в кілька десятків метрів. "У цей район був направлений ще один вертоліт 90-ї авіабази Військово-повітряних сил Румунії зі спеціалізованою командою на борту для проведення попередніх розслідувань на місці та збору зразків, які передадуть на технічну експертизу", - йдеться в повідомленні.

Румунія викликала посла Росії: оголосила протест

Якщо підтвердиться, що уламки походять від безпілотника, це буде вже третім таким випадком з початку вересня.

До того уламки знайшли 9 вересня в районі села Плауру на кордоні з Україною після атаки РФ по українській Дунайській портовій інфраструктурі.

У відповідь на це міністерство закордонних справ Румунії викликало тимчасового повіреного у справах Росії та оголосило йому протест проти порушення повітряного простору держави, яка є членом Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Бухарест затягував з визнанням факту 

Вперше на території Румунії фрагменти виявили після атаки російських дронів по Україні в ніч на 4 вересня. Тоді залишки безпілотника впали в лісистій безлюдній місцевості поблизу Плауру - прямо навпроти українського порту "Ізмаїл".

Хоч українські військові й чиновники одразу вказали колегам на цей факт, влада Румунії на різних рівнях, зокрема й президент Клаус Йоганніс, кілька днів поспіль заперечувала це.

Згодом Бухарест визнав факт падіння дрона й оголосив про проведення розслідування, а також про запровадження заходів захисту населення Румунії поблизу кордону з Україною від повітряних загроз. 

НАТО не бачить ознак навмисних ударів Росії по Румунії

Своєю чергою генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не бачить жодних ознак того, що Росія навмисно атакувала Румунію.

Водночас він назвав російські удари біля кордону "дестабілізуючими" та привітав рішення США розгорнути більше винищувачів F-16 для патрулювання повітряного простору НАТО.

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У Румунії втретє виявили уламки дрона після атаки РФ Одещини

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