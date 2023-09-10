Бухарест викликав повіреного РФ через уламки дрону

Після виявлення фрагментів дрону, схожого на той, що використовує Росія у війні проти України, МЗС Румунії викликало повіреного у справах РФ та оголосило ноту протесту.

Міністерство закордонних справ Румунії викликало тимчасового повіреного у справах Росії після виявлення на румунській території фрагментів безпілотника, схожого на ті, що використовуються російськими військовими у війні проти України. Про це йдеться у заяві МЗС країни, оприлюдненій у неділю, 10 вересня.

Нові фрагменти дрону виявили в районі румунського села Плауру на кордоні з Україною 9 вересня. У той же день державний секретар країни Юліан Фота зустрівся з російським дипломатом, щоб передати йому "протест Румунії проти порушення румунського повітряного простору", повідомляє МЗС.

Фота "твердо попросив російську сторону припинити дії, спрямовані проти українського населення та інфраструктури, зокрема ті, які будь-яким чином загрожують безпеці румунських громадян в регіоні".

Президент Румунії заявив про порушення повітряного простору

Румунський президент Клаус Йоханніс раніше заявив, що виявлення фрагментів дрону вказує на неприйнятне порушення повітряного простору Румунії.

У свою чергу генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав російські удари біля кордону "дестабілізуючими", попри те, що немає жодних ознак того, що Росія мала намір завдати удару по Румунії, яка є членом НАТО. Він привітав рішення США розгорнути більше винищувачів F-16 для патрулювання повітряного простору Альянсу.

До того уряд у Бухаресті оголосив заходи задля захисту населення на румунській території поблизу кордону з Україною від загроз з повітря.

Бухарест довго не визнавав виявлення фрагментів БпЛА

Цього тижня Росія неодноразово атакувала українські дунайські портові міста Рені, Ізмаїл та Кілія. Вони розташовані менш ніж за пів кілометра від румунської території - в межах видимості мешканців румунських придунайських сіл і поселень по той бік Дунаю.

Під час атаки російських дронів у ніч на 4 вересня, ймовірно, залишки безпілотника упали на території Румунії - в лісистій безлюдній місцевості поблизу населеного пункту Плауру, прямо навпроти українського порту "Ізмаїл". Хоч українські військові й чиновники практично одразу вказали колегам у Бухаресті на цей факт, влада Румунії на різних рівнях, зокрема і й президент Йоганніс, кілька днів поспіль заперечувала це. Згодом Бухарест визнав факт падіння БпЛА й оголосив про проведення розслідування.

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