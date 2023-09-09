У Румунії виявили нові уламки безпілотника

На румунській території виявили нові уламки безпілотника, схожого на БпЛА РФ. Президент країни Клаус Йоганніс заявляє про неприйнятне порушення повітряного простору.

Міністерство оборони Румунії повідомило про виявлення на території країни нових уламків безпілотника. Згідно з поширеним у суботу, 9 вересня, повідомленням пресслужби відомства, виявленні фрагменти нагадують БпЛА, що використовуються російськими військовими.

Президент Йоганніс обурився й повідомив НАТО

Тим часом президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що ця знахідка свідчить про неприйнятне порушення повітряного простору Румунії. "Виявлення румунською владою на румунській території поблизу кордону з Україною нових фрагментів безпілотника... свідчить про неприйнятне порушення повітряного простору Румунії, держави-члена НАТО, з реальними ризиками для безпеки румунських громадян у цьому районі", - сказав Йоганніс.

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У заяві Йоганніс наголосив, що вже поінформував генерального секретаря Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнса Столтенберга про виявлення цих уламків безпілотника - другого, що розбився на румунській території цього тижня - і що Столтенберг підтвердив повну солідарність Альянсу з Румунією.

Нагадаємо, напередодні уряд у Бухаресті оголосив заходи задля захисту населення на румунській території поблизу кордону з Україною від загроз з повітря.

Запізніла реакція Бухареста на падіння БпЛА

Цього тижня Росія неодноразово атакувала українські дунайські портові міста Рені, Ізмаїл та Кілія. Вони розташовані менш ніж за пів кілометра від румунської території - в межах видимості мешканців протилежних румунських придунайських сіл і поселень.

Під час атаки російських дронів у ніч на 4 вересня, ймовірно, залишки безпілотника упали на території Румунії - в лісистій безлюдній місцевості поблизу населеного пункту Плауру, прямо навпроти українського порту "Ізмаїл". Хоч українські військові й чиновники практично одразу вказали колегам у Бухаресті на цей факт, влада Румунії на різних рівнях, у тому числі й президент Йоганніс, кілька днів поспіль заперечувала це.

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Однак згодом Бухарест визнав факт падіння БпЛА й оголосив проведення розслідування. У міноборони Румунії підозрювали, що це був безпілотник-розвідник без вибухового заряду. Пальне на борту літального апарата, ймовірно, спалахнуло, заявляли у відомстві. Водночас у НАТО не вважають, що Росія навмисно завдала удару по території Румунії.