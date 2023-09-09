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КонфліктиРумунія

У Румунії виявили нові уламки безпілотника

Валерій Сааков
9 вересня 2023 р.

На румунській території виявили нові уламки безпілотника, схожого на БпЛА РФ. Президент країни Клаус Йоганніс заявляє про неприйнятне порушення повітряного простору.

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Міністр оборони Румунії Тілвар (другий ліворуч) відвідує райони в дельті Дунаю поблизу українського кордону
Міністр оборони Румунії Тілвар (другий ліворуч) відвідує райони в дельті Дунаю поблизу українського кордону Фото: ASSOCIATED PRESS/picture alliance

Міністерство оборони Румунії повідомило про виявлення на території країни нових уламків безпілотника. Згідно з поширеним у суботу, 9 вересня, повідомленням пресслужби відомства, виявленні фрагменти нагадують БпЛА, що використовуються російськими військовими.

Президент Йоганніс обурився й повідомив НАТО

Тим часом президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що ця знахідка свідчить про неприйнятне порушення повітряного простору Румунії. "Виявлення румунською владою на румунській території поблизу кордону з Україною нових фрагментів безпілотника... свідчить про неприйнятне порушення повітряного простору Румунії, держави-члена НАТО, з реальними ризиками для безпеки румунських громадян у цьому районі", - сказав Йоганніс.

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У заяві Йоганніс наголосив, що вже поінформував генерального секретаря Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнса Столтенберга про виявлення цих уламків безпілотника - другого, що розбився на румунській території цього тижня - і що Столтенберг підтвердив повну солідарність Альянсу з Румунією.

Нагадаємо, напередодні уряд у Бухаресті оголосив заходи задля захисту населення на румунській території поблизу кордону з Україною від загроз з повітря.

Запізніла реакція Бухареста на падіння БпЛА

Цього тижня Росія неодноразово атакувала українські дунайські портові міста Рені, Ізмаїл та Кілія. Вони розташовані менш ніж за пів кілометра від румунської території - в межах видимості мешканців протилежних румунських придунайських сіл і поселень.

Під час атаки російських дронів у ніч на 4 вересня, ймовірно, залишки безпілотника упали на території Румунії - в лісистій безлюдній місцевості поблизу населеного пункту Плауру, прямо навпроти українського порту "Ізмаїл". Хоч українські військові й чиновники практично одразу вказали колегам у Бухаресті на цей факт, влада Румунії на різних рівнях, у тому числі й президент Йоганніс, кілька днів поспіль заперечувала це.

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Однак згодом Бухарест визнав факт падіння БпЛА й оголосив проведення розслідування. У міноборони Румунії підозрювали, що це був безпілотник-розвідник без вибухового заряду. Пальне на борту літального апарата, ймовірно, спалахнуло, заявляли у відомстві. Водночас у НАТО не вважають, що Росія навмисно завдала удару по території Румунії.

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