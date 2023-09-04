Кулеба: Україна має фотодокази падіння БпЛА Shahed у Румунії

Київ запевняє, що може надати фотодокази, які засвідчують факт падіння дронів типу Shahed на території Румунії під час останньої російської атаки по портовій інфраструктурі України. У Бухаресті заперечують заліт БПЛА РФ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна має фотодокази падіння дронів типу Shahed на території Румунії під час масованої повітряної атаки військ РФ по Одеській області в ніч із 3 на 4 вересня. Про це урядовець заявив у понеділок, 4 вересня, під час спілкування з журналістами в Києві.

"Я думаю, що конкретно в цьому випадку вони (румунська влада - Ред.) зараз вивчають усі аспекти того, що відбулося. Безглуздо заперечувати, що туди щось впало. І ми авторитетно стверджуємо, із доказами, що це прилетіли дрони Shahed. Ми маємо фотодокази того, що там щось впало", - сказав Кулеба, якого цитує агенція "Укрінформ".

Водночас очільник українського зовнішньополітичного відомства припустив, що румунська влада вирішила взяти паузу, щоб повністю дослідити ситуацію і зробити висновки. Приміром, Кулеба констатував, що "є тенденції (...) не ескалювати інтерпретації тих чи інших подій з боку партнерів, щоб не бути втягнутими у безпосередній конфлікт".

Київ готовий поділитися фотодоказами з Бухарестом

Кулеба наголосив, що для України абсолютно очевидно, що сталося в Румунії. "У нас є фотодокази. Ми готові ними поділитися, але остаточні висновки робитиме румунська влада, яка потім має не тільки зробити висновки, а й сказати, що вона з цим буде робити. Висновки зробити простіше, ніж потім щось із ними зробити. Через це така надобережна реакція", - виснував очільник МЗС України.

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У Держприкордонслужбі теж кажуть про падіння дронів в Румунії

Так само речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив у коментарі інформагенції AFP, що його відомство має докази падіння російських дронів на територію Румунії. "Ми зафіксували дві детонації на території Румунії в районі порту Ізмаїл під час російської атаки вночі", - повідомив Андрій Демченко. За його словами, українські прикордонники поінформували про це румунських колег.

Так само про падіння російських дронів на румунське прикордоння повідомляла й речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, в районі дунайського річкового порту Рені, атакованого РФ минулої ночі, відстань до румунської території настільки невелика, що справді є загроза сусідній країні. "Ворог, знаючи про це, неодноразово використовував саме таку географічну особливість цього регіону, спрямовуючи дрони саме в максимальній близькості до державного кордону", - додала Гуменюк.

Вона також повідомила, що українська сторона зафіксувала факт падіння дронів на території Румунії та поінформувала про це владу сусідньої країни. "З нашого боку (...) ми відверто і чесно поінформували. Далі реагування має бути за сусідньою країною", - вказала вона.

Бухарест усе рішуче відкидає

Коментуючи ситуацію, Румунія, своєю чергою, зазначила, що зброя РФ не становить для них загрози. "Ніколи засоби нападу, використані Російською Федерацією, не становили прямої військової загрози для національної території або територіальних вод Румунії", - заявили в міністерстві оборони країни.

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