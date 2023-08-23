Російські дрони знищили вночі в Ізмаїлі 13 тисяч тонн зерна

В Одеській області сили ППО збили 9 російських дронів. Внаслідок влучання у зерновий термінал спалахнула пожежа. В порту Ізмаїла було знищено 13 тисяч тонн зерна.

Російські війська у ніч проти середи, 23 серпня, атакували Одеську область ударними дронами. Є влучання в інфраструктурні об'єкти регіону, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер.

"Цієї ночі російські терористи упродовж трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської област. На жаль, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де спалахнула пожежа, загальною площею 700 метрів квадратних. Станом на шосту ранку вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є і зерносховища", - написав він у Telegram. Постраждалих серед цивільного населення немає.

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В порту Ізмаїла знищено 13 тисяч тонн зерна

Як повідомив згодом віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, унаслідок атаки в порту Ізмаїла було знищено 13 тисяч тонн зерна.

"Пошкоджень зазнали одразу кілька приватних зернових терміналів та складів, вантажна інфраструктура. Агропродукція призначалася для Єгипту та Румунії", - написав він у Facebook.

За його словами, експортна потужність порту Ізмаїл цієї ночі була знижена на 15 відсотків.

Восьма атака на українські порти після виходу РФ із "зернової угоди"

Кубраков зазначив, що сьогоднішня атака на порти Дунаю була вже восьмою після виходу Росії з "зернової угоди". "До цього був порт Рені і 35 тисяч тонн знищеного там зерна. Загалом за місяць атак на порти знищенно 270 тисяч тонн зерна", - повідомив міністр.

"Світ має зрозуміти, атаки на зернову інфраструктуру - це атаки на країни Африки та Азії, яким вже не вистачає їжі. Це атаки на продовольчі світові ринки, які вже відреагували підвищенням ціни на пшеницю через нестачу українського продовольства після зупинки "зернової ініціативи" та атак по портах Дунаю", - наголосив Кубраков і додав, що зламати російські плани можуть "потужні системи захисту для портів".

Як повідомили у Повітряному командуванні "Південь", силами та засобами протиповітряної оборони (ППО) вночі на Одещині було знищено дев'ять дронів типу Shahed-136/131, що атакували цивільну інфраструктуру. У пресслужбі Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) згодом підсумували, що загалом в ніч на 23 серпня російські окупанти випустили 20 ударних безпілотників Shahed по території України, з них українським військовим вдалося знищити 11.

Протягом останнього місяця Росія інтенсивно атакує портову інфраструктуру в Одеській області. 16 серпня президент України Володимир Зеленський закликав світову спільноту спільно реагувати на масовані атаки РФ на українські порти впродовж останнього місяця. "Треба на це реагувати. Всім! Треба цьому протидіяти - активно, саме спільними зусиллями!" - наголосив Зеленський.