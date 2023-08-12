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Попри небезпеку: в Одесі відкрили шість пляжів для купання

Роман Губа
58 хв. тому

Наразі у місті на Чорному морі працює шість пляжів для купання, але їх кількість може збільшитись. Під час повітряної тривоги перебувати на пляжах заборонено.

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Пляж у Одесі. Березень 2022 року
Пляж у Одесі. Березень 2022 рокуФото: REUTERS

В Одесі відкрили шість пляжів для купання та оздоровлення. Про це у суботу, 12 августа, повідомив голова Одеської ОВА у Telegram.

"Підписали спільний з Командувачем оперативним стратегічним угрупуванням військ "Одеса" наказ про доступ людей до моря, - написав він.

Першими відкритими зонами, за його словами, стали шість пляжів у місті. З проходженням перевірок їх може стати більше. Відвідувати їх можна з 8 до 20 години. Під час повітряної тривоги перебувати на пляжах заборонено.

Військові застерігають щодо "досить умовної" безпеки таких пляжів

Відкриття пляжів у місті анонсували у четвер, 10 серпня. Тоді керівниця пресцентру Оперативного командування "ПІвдень" Наталія Гуменюк наголосила, що узбережжя Чорного моря і далі залишається зоною небезпеки і зоною оборони від дій російських військових.  

"Триває війна і ми усвідомлюємо, що напруга не знімається і, наприклад, на південному напрямку, безпосередньо узбережжі, залишається досить високою. Це і мінна небезпека, і ракетна небезпека, і загальна активність ворожих сил, зокрема і активність розвідувальних безпілотників. І, нагадаю, що робота Сил оборони також може мати певні наслідки…Збиття дуже часто відбувається над морем", - пояснила вона.

Водночас вона наголосила, що командування подало свої рекомендації і аналіз загроз та ризиків, а місцева влада уповноважена ухвалювати рішення щодо своєї здатності забезпечити безпеку громадян на окремо визначених ділянках. Більше того, про повноцінні пляжні курорти не йдеться, а безпека цих пляжів "досить умовна", сказала Гуменюк.

"Хочу зауважити, що це не є розгортанням повноцінного пляжного сезону, це визначення невеликих секторів, зон, які можна убезпечити в окремому порядку і забезпечити контролем, в тому числі за наближенням будь-якої з небезпек, і використовувати для оздоровлення", - уточнила вона.

Гуменюк нагадала, що підрив морської міни в товщі води може спричинити гідроудар на відстані одного кілометра. У людини такий гідроудар може спричинити розрив внутрішніх органів і смерть. Вона закликала українців усвідомлено ставитися до небезпеки, яка наразі існує. 

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