Зеленський: Війська РФ за місяць сім разів атакували порти

Війська РФ за останній місяць здійснили вже сім масованих атак на українські порти, заявив Володимир Зеленський. "Треба на це реагувати. Всім!" - закликав він світ.

Минулої ночі війська РФ здійснили вже сьому масовану атаку на українські порти протягом останнього місяця, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Минулої ночі російські терористи знову вдарили цілеспрямовано по наших портах. По тій нашій інфраструктурі, яка задіяна в гарантуванні не нашої, а спільної - світової - продовольчої безпеки. Лише за один місяць, що минув після спроби Росії знищити Чорноморську зернову ініціативу, це сьогодні була вже сьома масована російська атака ", - заявив Зеленський у відеозверненні ввечері у середу, 16 серпня.

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Він перерахував українські порти, по яких завдає ударів Росія: Рені, Ізмаїл, Південний, Одеса, Чорноморськ, Миколаїв. "Кожен російський удар по них - це удар по світових продовольчих цінах, це удар по соціальній і політичній стабільності в Африці, в Азії. Базові речі, які дають кожному суспільству нормальне життя, - це їжа на столах у сімей. Жоден інший терорист у світі, окрім Росії, ще ніколи так відверто і навмисно не бив по безпеці одразу стількох народів", - наголосив президент України.

Він закликав світову спільноту спільно реагувати на ці атаки. "Треба на це реагувати. Всім! Треба цьому протидіяти - активно, саме спільними зусиллями!" - наголосив Зеленський.

Франція засудила удари РФ по портовій інфраструктурі України

У середу Франція рішуче засудила атаки російських безпілотників, які вночі уразили зернові сховища в порту на Дунаї в Одеській області. "Ці удари, які особливо пошкодили зернові термінали, були навмисно спрямовані на інфраструктуру, важливу для глобальної продовольчої безпеки. Цими новими атаками Росія знову порушує міжнародне право. Росія продовжує перешкоджати експорту зерна, наражає на загрозу судноплавство в Чорному морі та здійснює жахливий шантаж глобальної продовольчої безпеки", - йдеться в заяві міністерства закордонних справ Франції.

Нагадаємо, 17 липняРосія в односторонньому порядку вийшла з Чорноморської зернової ініціативи та з того часу не припиняє масовані атаки на українські порти на Чорному морі та Дунаї.