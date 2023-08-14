Росія атакувала Одесу тричі за ніч "Калібрами" і "шахедами"
У ніч на понеділок, 14 серпня, російські війська тричі атакували Одесу, повідомляють Сили оборони півдня України.
По місту запустили дві хвилі ударних дронів іранського виробництва типу Shahed-136/131 і вісім ракет морського базування типу "Калібр".
Безпілотники атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), ракети - з акваторії Чорного моря (з корабля в районі Ялти), уточнюють Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).
Всі об'єкти збили сили протиповітряної оборони (ППО).
Уламки пошкодили супермаркет: є троє травмованих
Уламками збитих ракет були пошкоджені гуртожиток одного з навчальних закладів і супермаркет Fozzi. Постраждали троє працівників останнього. Їм уже надали медичну допомогу.
Вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечило вікна та балкони, припарковані поруч авто. На двох об'єктах спалахнули пожежі.
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