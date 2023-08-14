Росія атакувала Одесу тричі за ніч "Калібрами" і "шахедами"

Російські війська випустили вночі по Одесі 15 ударних дронів і вісім ракет "Калібр". Уламки пошкодили гуртожиток навчального закладу та супермаркет Fozzі, троє працівників якого дістали поранення.

20 хв. тому 20 хв. тому

20 хв. тому 20 хв. тому

У ніч на понеділок, 14 серпня, російські війська тричі атакували Одесу, повідомляють Сили оборони півдня України.

По місту запустили дві хвилі ударних дронів іранського виробництва типу Shahed-136/131 і вісім ракет морського базування типу "Калібр".

Безпілотники атакували з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ), ракети - з акваторії Чорного моря (з корабля в районі Ялти), уточнюють Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

Всі об'єкти збили сили протиповітряної оборони (ППО).

Уламки пошкодили супермаркет: є троє травмованих

Уламками збитих ракет були пошкоджені гуртожиток одного з навчальних закладів і супермаркет Fozzi. Постраждали троє працівників останнього. Їм уже надали медичну допомогу.

Вибуховою хвилею у кількох будівлях понівечило вікна та балкони, припарковані поруч авто. На двох об'єктах спалахнули пожежі.

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