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РФ атакувала "шахедами" Одещину: є влучання в порту

Аліна Коломієць
2 год. тому

Вночі Росія знову атакувала портову та зернову інфраструктуру України. Дрон влучив у порт на Дунаї.

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Дрон-камікадзе Shahed-136
"Шахед"Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

У ніч на середу, 16 серпня, Росія вкотре атакувала портову та зернову інфраструктуру на півдні України ударними дронами типу Shahed-136/131.

Як зазначили в командуванні Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), війська РФ запускали безпілотники кількома хвилями з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда). У межах Одеської та Миколаївської областей протиповітряна оборона (ППО) знищила 13 дронів. Утім, були безпілотники, які не вдалося збити. Їхню кількість Повітряні сили не уточнюють.

Як повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, 11 дронів збили в небі над Одещиною. Водночас в один із портів на Дунаї росіянам вдалося поцілити. Внаслідок влучань постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі оперативно ліквідували. 

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Як повідомлялося, в ніч на 14 серпня РФ тричі за ніч атакувала Одесу "Калібрами" і "шахедами". Внаслідок атаки пошкоджені понад дві сотні будівель, зокрема медичні установи, заклади освіти, пам'ятки архітектури. Уламки збитих ракет зруйнували гіпермаркет Fozzi. Постраждали троє працівників.

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Дрон-камікадзе Shahed-136

РФ атакувала "шахедами" Одещину: є влучання в порту

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