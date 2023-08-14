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Нічна комбінована атака РФ: в Одесі пошкоджені 200 будинків

Роман Губа
58 хв. тому

Внаслідок нічних атак Росією Одеси "Калібрами" і "шахедами" пошкоджені понад дві сотні будівель, зокрема медустанови, заклади освіти, пам'ятки архітектури. Вибуховими хвилями і уламками вибиті майже півтори тисячі вікон.

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Руйнування в Одесі після російської атаки 14 серпня
Руйнування в Одесі після російської атаки 14 серпняФото: OLEKSANDR GIMANOV/AFP/Getty Images

Внаслідок нічних російських повітряних атак в Одесі пошкоджені вибуховими хвилями та уламками збитих ракет і дронів понад дві сотні будівель.

Як повідомляє Одеська міська рада, станом на 11:00 понеділка, 14 серпня, зафіксовано пошкодження 203 будинків. Серед них щонайменше сім закладів освіти (загальноосвітні, спортивні та мистецькі школи, дитячі садки, центри розвитку), чотири медичні установи (в тому числі пологовий будинок), одна пам'ятка архітектури (будівля освітнього закладу).

Комунальники зафіксували руйнування 1481 вікна. В місті розгорнули пункти видачі плівки для тимчасового закриття віконних просторів. У будівлях також пошкоджені фасади, двері, внутрішні приміщення, дахи. Обстеження тривають.

Росія атакувала Одесу тричі за ніч

Російські війська вночі тричі атакували Одесу, запустивши двома хвилями 15 ударних безпілотників іранського виробництва типу Shahed-136/131 і вісім ракет морського базування типу "Калібр". Всі об'єкти збили сили протиповітряної оборони.

Уламками збитих ракет був пошкоджений гіпермаркет Fozzi. Компанія-власник повідомила, що він зруйнований вщент. Постраждали троє працівників, яким одразу надали медичну допомогу.

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Топтема

Руйнування в Одесі після російської атаки 14 серпня

Нічна комбінована атака РФ: в Одесі пошкоджені 200 будинків

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