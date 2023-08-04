РФ намагається заблокувати порти України на Дунаї - Лондон

Ударами по портах на Дунаї Росія намагається заблокувати міжнародну торгівлю через них, вважать у британський розвідці. В Лондоні звертають увагу, що задля цього Москва навіть ризикує атакувати цілі біля кордонів НАТО.

Атаки російських військ на українські порти на Дунаї, здійснені упродовж останніх двох тижнів, мають на меті заблокувати міжнародну торгівлю через ці порти, йдеться у звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому у Twitter міністерства оборони країни у п'ятницю, 4 серпня.

У розвідці зауважують, що безпілотники іранського виробництва, які використовує РФ у своїх атаках, вражали цілі на відстані 200 метрів від кордону України з Румунією. Це свідчить, що Росія "розвинула готовність до ризику" до нанесення ударів у безпосередній близькості до кордонів Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Втім, у Лондоні зазначають, що РФ використовує в цих атаках саме дрони, а не ракети, ймовірно через те, що вважає безпілотники "прийнятно точними" і менш потужними, ніж ракети, що знижує ризик ескалації.

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Атаки РФ на українські порти

Після того, як у липні Кремль оголосив про припинення участі у "зерновій угоді", війська РФ почали систематично здійснювати ракетні удари і атакувати дронами портову інфраструктуру і місця зберігання зерна в українських містах, де агропродукція завантажується на кораблі.

Під удар 2 серпня потрапила в тому числі портова інфраструктура прикордонного міста Ізмаїл в Одеській області. Президент Румунії Клаус Йоганніс назвав ці атаки воєнними злочинами. За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, після атаки на Ізмаїльський порт глобальні ціни на продовольство підвищились.

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