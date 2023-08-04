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РФ намагається заблокувати порти України на Дунаї - Лондон

Степан Смишляєв
2 год. тому

Ударами по портах на Дунаї Росія намагається заблокувати міжнародну торгівлю через них, вважать у британський розвідці. В Лондоні звертають увагу, що задля цього Москва навіть ризикує атакувати цілі біля кордонів НАТО.

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Ударами по українських портах на Дунаї Росія намагається заблокувати міжнародну торгівлю через них
Зерновий ангар, зруйнований ракетним ударом РФ в Одесі 24 липняФото: Ukrainian Ground Forces/ZUMA Wire/IMAGO

Атаки російських військ на українські порти на Дунаї, здійснені упродовж останніх двох тижнів, мають на меті заблокувати міжнародну торгівлю через ці порти, йдеться у звіті військової розвідки Великобританії, оприлюдненому у Twitter міністерства оборони країни у п'ятницю, 4 серпня.

У розвідці зауважують, що безпілотники іранського виробництва, які використовує РФ у своїх атаках, вражали цілі на відстані 200 метрів від кордону України з Румунією. Це свідчить, що Росія "розвинула готовність до ризику" до нанесення ударів у безпосередній близькості до кордонів Північноатлантичного альянсу (НАТО).

Втім, у Лондоні зазначають, що РФ використовує в цих  атаках саме дрони, а не ракети, ймовірно через те, що вважає безпілотники "прийнятно точними" і менш потужними, ніж ракети, що знижує ризик ескалації.

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Атаки РФ на українські порти

Після того, як у липні Кремль оголосив про припинення участі у "зерновій угоді", війська РФ почали систематично здійснювати ракетні удари і атакувати дронами портову інфраструктуру і місця зберігання зерна в українських містах, де агропродукція завантажується на кораблі.

Під удар 2 серпня потрапила в тому числі портова інфраструктура прикордонного міста Ізмаїл в Одеській області. Президент Румунії Клаус Йоганніс назвав ці атаки воєнними злочинами. За словами керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, після атаки на Ізмаїльський порт глобальні ціни на продовольство підвищились.

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