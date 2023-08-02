Румунія: Удар РФ по прикордонному Ізмаїлу - воєнний злочин

Президент Румунії засудив російські атаки на портову інфраструктуру Дунаю у безпосередній близькості до кордону. Ізмаїльська прокуратура повідомляє про руйнування елеваторів, зернових терміналів і будівлі "Морвокзалу".

Президент Румунії Клаус Йоганніс назвав російські удари по інфраструктурі на Дунаї "неприйнятними". Таку заяву він зробив після масованої атаки Росією дронами портової інфраструктури Ізмаїла Одеської області у середу, 2 серпня.

Йоганніс підкреслив, що атаки відбуваються у безпосередній близькості до Румунії та є воєнними злочинами. "Вони також впливають на здатність України передавати свої продукти харчування тим, хто їх потребує в усьому світі", - написав румунський президент у соціальній мережі X, що донедавна називалась Twitter.

Ізмаїл розташований на лівому березі річки Дунай, з протилежного боку берега лежить румунське село Плауру.

Ізмаїльський порт зазнав суттєвих пошкоджень

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що внаслідок російського нічного удару "пошкоджено майже 40 тисяч тонн зерна, яке очікували країни Африки, Китай, Ізраїль".

Одеська обласна прокуратура розпочала досудове слідство за фактом порушення законів і звичаїв війни. За її даними, внаслідок обстрілу пошкоджень та руйнувань зазнали елеватор, зернові ангари, резервуари одного з вантажних терміналів, виробничі, складські та адміністративні приміщення. Також суттєвих руйнувань зазнала триповерхова будівля "Морвокзалу".

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Після удару глобальні ціни на продовольство підвищились

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що після атаки на Ізмаїльський порт глобальні ціни на продовольство підвищились. Зокрема, на Чиказькій біржі зафіксовааний стрибок ціни на пшеницю на 6,5 відсотка.

Нагадаємо, 24 липня Росія запустила 15 ударних дронів по об'єктах порту Рені на Одещині. Місто межує з Румунією по річці Дунай.

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