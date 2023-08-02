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ППО вночі збила 23 "шахеди" - ПС ЗСУ

Ігор Бурдига
3 год. тому

В ніч на середу РФ атакувала Україну безпілотнитками з трьох напрямків, однак більшість вдалося збити, запевняють у Повітряних силах ЗСУ.

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Ukraine Russische Militärdrohne mit Bombe und Rakete
Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance

Російські війська у ніч на середу, 2 серпня, масово атакували територію України безпілотниками типу Shahed з Курська, Приморсько-Ахтарська та з бази на мисі Чауда, що на південному сході Криму, повідомили зранку Повітряні сили ЗСУ.

Підрозділам протиповітряної оборони вдалося знищити 23 дрони на Київщині та Одещині, зазначено в повідомлені. Водночас скільки саме БпЛА досягли цілей Повітряні сили не вказують, хоч і підтверджують попередню інформацію про ураження портової інфраструктури на півдні Одеської області.

Київщина: уламки спричинили пожежу

Тим часом Держслужба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) уранці середи повідомила про руйнування та пожежу в приватному житлового будинку в Бучанському районі через падіння уламків ворожого безпілотника.

В столиці уламки БпЛА пошкодили фасад адміністративної будівлі у Солом'янському районі.

Руйнування на півдні

Голова Одеської військової адміністрації Олег Кіпер уранці теж оприлюднив фотографії в одному з портів області - за інформацією місцевих ЗМІ йдеться про Ізмаїл. Жертв серед цивільних немає, уточнюють в військовій адміністрації.

Втім, у Херсоні, який росіяни вкотре обстріляли вночі зі ствольної артилерії, поранено двох людей, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Правоохоронці відрили чергове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни.

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