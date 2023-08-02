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Після атаки на Ізмаїл Кремль повернувся до зернового шантажу

Ігор Бурдига
1 год. тому

Росія розблокує поставки продовольства Чорним морем тільки після зняття західних санкцій, запевнив президент РФ Путін турецького колегу.

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Russlands Präsident Wladimir Putin gibt eine Pressekonferenz in St. Petersburg
Фото: Sergei Bobylev/TASS/imago images

Росія готова повернутись до Стамбульських угод про експорт продовольства Чорним морем тільки після того, як Захід виконає всі раніше висунуті Москвою умови, запевнив російський президент Володимир Путін свого турецького колегу Реджепа Таїпа Ердогану у телефонній розмові в середу, 2 серпня.

"Зазначено, що в умовах повної відсутності прогресу в реалізації російської частини "зернової угоди" її чергове продовження втратило сенс", - цитує агентство "Интерфакс" пресслужбу Кремля.

Розмова лідерів Росії та Туреччини відбулась після того, як в ніч на середу російські війська атакували безпілотниками Ізмаїл на півдні Одещини, уразивши місцевий порт та зерновий термінал. Ця інфраструктура є частиною альтернативних шляхів експорту української агропроодукції в умовах заблокованого російським військовим флотом морського судноплавства.

Зерновий шантаж

Термінал в Ізмаїлі до атаки
Термінал в Ізмаїлі до атаки Фото: AFP

Водночас із повідомлення Кремля випливає, що Путін запропонував Ердогану разом знайти альтернативні варіанти поставок російського зерна в африканські країни. Раніше ця тема обговорювалась на форумі Росія-Африка в Санкт-Петербурзі, тоді Путін пообіцяв шести країнам-учасницям форуму безоплатні поставки зерна протягом найближчих місяців.

Ця обіцянка спричинила різку критику США, ЄС і ООН, які одностайно заявили, що постачання кількох десятків тисяч тонн зерна обраним країнам не дадуть змоги розв'язати проблему глобального продовольчого забезпечення, адже для цього необхідні мільйони тонн зерна. Вони закликали Москву повернутися до "зернової угоди".

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Умови Кремля

Москва одноосібно розірвала підписану минулого року в Стамбулі угоду про експорт продовольства Чорним морем 17 липня. Відтоді блокує судноплавство та завдає ударів по українським портам. Агенство Reuters у середу повідомляє, після атаки по Ізмаїлу ціни на пшеницю на Чиказький біржі одразу підскочили на майже 5 відсотків. За інформацією агенства, експорт зерна з України скоротився у липні на 40 відсотків порівняно з червнем.

Для розблокування експорту продовольства Кремль вимагає послаблення західних та українських санкцій. Зокрема перепідключення "Россельхозбанка" до системи міжбанківських розрахунків SWIFT, поновлення постачання сільгосптехніки, розблокування зарубіжних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних з виробництвом та транспортуванням продовольства та добрив, а також відновлення роботи аміакопроводу Тольятті - Одеса.

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