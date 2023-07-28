Країни Африки закликали Путіна до миру і "зернової угоди"

Мирний план щодо України, запропонований країнами Африки, заслуговує на увагу, заявив президент Конго. Президент Єгипту наполегливо закликав Росію до відновлення угоди про експорт зерна з України.

Африканські держави закликали президента Росії Володимира Путіна припинити війну проти України і повернутися до "зернової угоди", що гарантує експорт українського зерна.

"План мирного врегулювання в Україні, запропонований африканськими країнами, заслуговує на увагу. Ми знову наполегливо закликаємо до відновлення миру в Європі", - заявив президент Конго Дені Сассу-Нгессо на форумі Росія-Африка в Санкт-Петербурзі в п'ятницю, 28 липня.

Президент ПАР Сиріл Рамафоса висловив надію на те, що "конструктивна залученість і переговори" приведуть до завершення війни. Зі свого боку президент Єгипту Абдель-Фаттах ас-Сісі закликав Росію відновити домовленість про експорт українського зерна Чорним морем, з якої Москва вийшла в односторонньому порядку десять днів тому.

Лідери африканських держав не критикували Росію безпосередньо, але на другий день саміту висловлювали глибоку стурбованість наслідками війни в Україні, особливо різким зростанням цін на продовольство.

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Путін пообіцяв вивчити африканський мирний план

Володимир Путін заявив, що він із повагою ставиться до мирного плану, запропонованого африканськими державами, і ретельно вивчить його. Він також знову озвучив російську позицію, згідно з якою Москва готова до переговорів з Україною, але Київ відкидає їх.

Путін відреагував у такий спосіб на слова голови Комісії Африканського Союзу Муси Факі Махамата про те, що Африканський Союз надає великого значення територіальній цілісності та суверенітету держав, а також мирному врегулюванню криз шляхом компромісів.

Україна для початку мирних переговорів вимагає вивести російські війська з окупованих українських територій. Водночас Росія вже неодноразово заявляла, що будь-які переговори мають враховувати "нову реальність".

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В Африці наголошують на важливості "зернової угоди"

Президент Єгипту Сісі, чия країна є великим одержувачем українського зерна чорноморським маршрутом, заявив, що відновлення "зернової угоди" є нагально необхідним. Зі свого боку голова Комісії АС Факі Махамат наголосив, що "зернова угода" має йти на користь усьому світові, і особливо країнам Африки.

Путін у відповідь на це знову закинув, що зростання світових цін на продовольство нібито є результатом помилок західної політики, скоєних ще задовго до початку війни в Україні. Він також заявив, що "зернова угода" не дозволяла забезпечити зерном найбідніші країни, оскільки Захід, за його твердженнями, не виконував власних зобов'язань.

Альтернативні обіцянки Путіна

Володимир Путін скористався самітом у Петербурзі, щоб надати нового імпульсу російсько-африканським відносинам. Він пообіцяв збільшити інвестиції та розширювати торгівлю з африканськими державами. Ще напередодні він пообіцяв шести країнам-учасницям форуму безоплатні поставки зерна протягом найближчих місяців.

Ця обіцянка спричинила різку критику США, ЄС і ООН, які одностайно заявили, що постачання кількох десятків тисяч тонн зерна обраним країнам не дадуть змоги розв'язати проблему глобального продовольчого забезпечення, адже для цього необхідні мільйони тонн зерна. Вони закликали Москву повернутися до "зернової угоди".

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