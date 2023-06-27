  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

ПАР продовжує роботу над мирним планом Африки щодо України

Анастасія Шепелева | Даниїл Сотников
2 год. тому

Путін і Зеленський погодилися ще раз прийняти у себе делегацію лідерів країн Африки, повідомила глава МЗС ПАР.

https://p.dw.com/p/4T8SF
Бербок та Рамафоса
Бербок та РамафосаФото: South African Presidency

Південно-Африканська Республіка (ПАР) продовжить розробку африканської мирної ініціативи щодо припинення російського вторгнення в Україну, заявила міністерка закордонних справ ПАР Наледі Пандор після зустрічі з главою МЗС Німеччини Анналеною Бербок (Annalena Baerbock) у вівторок, 27 червня.

За словами Пандор, президенти України та Росії Володимир Зеленський і Володимир Путін пообіцяли провести ще одну зустріч із главами африканських держав для обговорення ініціативи. "Ми дуже зацікавлені в тому, щоб війна між Росією та Україною добігла кінця", - сказала глава МЗС ПАР.

Мирна ініціатива Африки щодо України

Офіційно влада ПАР заявляла про свій нейтралітет у питанні війни РФ проти України. Президент країни Сиріл Рамафоса в середині червня відвідав Київ і Санкт-Петербург із миротворчою місією разом із представниками ще шести африканських держав.

Мирна ініціатива, запропонована ними, містила, зокрема, необхідність досягнення миру "за допомогою переговорів і дипломатичними засобами", закінчення бойових дій "якнайшвидше", "деескалацію конфлікту з обох боків", "повагу до суверенітету держав і народів відповідно до Статуту ООН" і "гарантії безпеки для всіх країн".

Москва і Київ не оцінили план

Ініціатива не мала помітного успіху. "Допустити будь-які переговори з Росією зараз, коли окупант на нашій землі, - це означає заморозити війну, заморозити біль і страждання", - прокоментував план Зеленський.

За словами українського лідера, "Росія довго намагалася обдурити всіх із Мінськом" і зараз "намагається повернутися до своєї старої примітивної тактики". "Але обдурити світ у Росії більше не вийде. Обдурити Україну точно неможливо. Ще раз наголошу: потрібен реальний мир, а значить - реальне виведення російських військ з усієї нашої незалежної землі", - сказав президент.

 "Не всі положення (мирної ініціативи. - Ред.) можуть корелюватися з основними елементами нашої позиції, але це не означає, що не потрібно продовжувати працювати. І африканські лідери, і Путін висловили політичну волю далі продовжувати діалог", - прокоментував переговори в Москві представник Кремля Дмитро Пєсков.

Читайте також: Африканська делегація в Україні та РФ: більше, ніж фотосесія?

Скільки грошей на війну залишилося у Росії? Інтерв'ю DW

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Краматорськ

Ракетний удар по Краматорську: є жертви

Конфлікти2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Сергій Шойгу і Володимир Путін, 2021 рік

Заколот Пригожина - кінець епохи Шойгу?

Заколот Пригожина - кінець епохи Шойгу?

Політика5 год. тому
external

Контрнаступ ЗСУ: у парамедиків стало більше роботи

Контрнаступ ЗСУ: у парамедиків стало більше роботи

Конфлікти9 год. тому02:28 хв.
Знищена гребля Каховської ГЕС, супутниковий знімок (16 червня 2023 року)

Наскільки захищені українські ГЕС та ГАЕС?

Наскільки захищені українські ГЕС та ГАЕС?

Конфлікти11 год. тому
Фото української матері-біженки на фасаді одного з будинків Потсдама

"Приходять і забирають дітей": підігріті страхи біженців

"Приходять і забирають дітей": підігріті страхи біженців

Суспільство13 год. тому
В Україні відновлюють акцизи та ПДВ на довоєнний рівень

Повернення до акцизів та ПДВ на пальне: що буде з цінами?

Повернення до акцизів та ПДВ на пальне: що буде з цінами?

Економіка14 год. тому
Російські солдати на плацу

Крім "Вагнера": які ще ПВК із Росії воюють в Україні

Крім "Вагнера": які ще ПВК із Росії воюють в Україні

Конфлікти15 год. тому
На головну сторінку