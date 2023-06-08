Президент ПАР виклав Путіну "мирний план" щодо України

Президент Південно-Африканської республіки Сиріл Рамафоса зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну, щоб проінформувати його про заплановану ініціативу глав держав і урядів африканських держав щодо мирного врегулювання в Україні. Про це повідомила пресслужба президента ПАР у четвер, 8 червня. Зазначається, що Путін висловив готовність прийняти делегацію з країн Африки.

Напередодні представник Рамафоси сказав, що дату візиту африканської делегації до Москви поки не призначено. У травні він заявляв, що африканська делегація планує в червні відвідати Україну і Росію, щоб спробувати переконати обидві сторони в необхідності припинення бойових дій.

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Саміт Росія-Африка

На кінець липня заплановано саміт Росія-Африка, який відбудеться в Санкт-Петербурзі. Під час телефонної розмови Рамафоси і Путіна проведення цього саміту також було однією з тем, зазначив представник південноафриканського президента.

За останній час уже кілька країн, а також Папа Римський Франциск виступали з ініціативами про мирне врегулювання в Україні. Президент України Володимир Зеленський, однак, наголошує, що мир із Росією можливий лише на умовах Києва, які передбачають, зокрема, повне виведення російських військ із території України.

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