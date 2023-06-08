  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
ПолітикаПівденно-Африканська Республіка

Президент ПАР виклав Путіну "мирний план" щодо України

Сергій Ромашенко | Ольга Журавльова
1 год. тому

Сиріл Рамафоса поінформував президента РФ про мирну ініціативу африканських держав. Путін висловив готовність прийняти в Москві африканську делегацію.

https://p.dw.com/p/4SKuZ
Путін і Рамафоса у Сочі, 2019 рік
Путін і Рамафоса у Сочі, 2019 рікФото: SERGEI CHIRIKOV/AFP

Президент  Південно-Африканської республіки  Сиріл Рамафоса зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну, щоб проінформувати його про заплановану ініціативу глав держав і урядів африканських держав щодо мирного врегулювання в Україні. Про це повідомила пресслужба президента ПАР у четвер, 8 червня. Зазначається, що Путін висловив готовність прийняти делегацію з країн Африки.

Напередодні представник Рамафоси сказав, що дату візиту африканської делегації до Москви поки не призначено. У травні він заявляв, що африканська делегація планує в червні відвідати Україну і Росію, щоб спробувати переконати обидві сторони в необхідності припинення бойових дій.

Читайте також: ПАР розглядає юридичні варіанти щодо ордеру на арешт Путіна

Саміт Росія-Африка

На кінець липня заплановано саміт Росія-Африка, який відбудеться в Санкт-Петербурзі. Під час телефонної розмови Рамафоси і Путіна проведення цього саміту також було однією з тем, зазначив представник південноафриканського президента.

За останній час уже кілька країн, а також Папа Римський Франциск виступали з ініціативами про мирне врегулювання в Україні. Президент України Володимир Зеленський, однак, наголошує, що мир із Росією можливий лише на умовах Києва, які передбачають, зокрема, повне виведення російських військ із території України.

Читайте також: Африканські лідери пропонують посередництво між Києвом і Москвою

Що Путін казав про Міжнародний суд і Гаагу в 2005 році

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Евакуація у Херсоні, 7 червня

Зеленський у Херсоні доручив розробити програму компенсацій

Суспільство2 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Александер Вершбоу

Вершбоу про можливі гарантії безпеки для України

Вершбоу про можливі гарантії безпеки для України

Конфлікти21 год. тому
Затоплені внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС будинки в Херсоні, фото 7 червня 2023 року

"Чорнобиль для Путіна": преса про руйнування Каховської ГЕС

"Чорнобиль для Путіна": преса про руйнування Каховської ГЕС

Конфлікти22 год. тому
external

Як на Херсонщині рятують тварин від води

Як на Херсонщині рятують тварин від води

Конфлікти23 год. тому02:01 хв.
Зруйнована гребля Каховської ГЕС

Знищення Каховської ГЕС: якими будуть наслідки для ЗСУ

Знищення Каховської ГЕС: якими будуть наслідки для ЗСУ

Конфлікти7 червня 2023 р.
external

"Я повністю довіряю українцям" - Пісторіус в інтерв'ю DW

"Я повністю довіряю українцям" - Пісторіус в інтерв'ю DW

Політика7 червня 2023 р.05:59 хв.
external

До і після: знищення дамби Каховської ГЕС із супутників

До і після: знищення дамби Каховської ГЕС із супутників

Суспільство7 червня 2023 р.01:02 хв.
На головну сторінку