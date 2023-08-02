Атака безпілотників на Москву. Що кажуть експерти

Чому російська ППО не може нейтралізувати дрони, що летять на Москву? Чи буде наростати інтенсивність ударів по території РФ? Чому влада спочатку намагалася ігнорувати атаку на "Москва-Сіті"? DW запитала експертів.

Висотний коплекс "Москва-Сіті" в столиці РФ двічі за три доби ставав об'єктом атаки безпілотників. У ніч на 30 липня в будівлю ділового центру, де розташовані, крім іншого, офіси мінпромторгу, мінекономрозвитку і мінкомзв'язку Росії, врізалися два дрони. Постраждали вежа "Око-2" і один із хмарочосів IQ-кварталу. У ніч на 1 серпня безпілотник знову пошкодив фасад вежі в районі "Москва-Сіті". Мер міста Сергій Собянін заявив, що будівлю пошкоджено на рівні 21-го поверху в тій самій вежі, що і в ніч на 30 липня, водночас "порушено засклення" 150 квадратних метрів.

Як у Києві відреагували на вибухи в Москві

Російське державне інформагентство ТАСС із посиланням на високопоставлене джерело повідомило, що дрони, які врізалися у висотку "Москва-Сіті" в ніч на 1 серпня, прилетіли з території України. Цю інформацію підтвердило ще одне джерело в екстрених службах.

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Україна не взяла на себе відповідальність за атаку безпілотників у Москві. При цьому вибухи в будівлі "Москва-Сіті" прокоментував офіційний представник ЗСУ. "А де ж славне ешелоноване російське ППО?" - поставив риторичне запитання речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 1 серпня. "Українські військові мають певний досвід збивати (БПЛА. - Ред.). Російські ж військові не можуть впоратися з тими БПЛА, які десь там долітають до них уже не вперше. Ну, і сподіваємося, у них і не буде досвіду (збивання. - Ред.)", - цитує Юрія Ігната сайт "РБК-Україна".

30 липня центр "Москва-Сіті" зазнав перших ушкоджень від дронів Фото: Alexander Nemenov/AFP/Getty Images

Відреагував на вибухи в столиці РФ і радник глави офісу президента України Михайло Подоляк. "Москва прискорено звикає до повноцінної війни, яка скоро остаточно перейде на територію "авторів війни", щоб зібрати з них усі борги... Усе, що буде далі відбуватися в Росії, - об'єктивний історичний процес. Більше невстановлених дронів, більше розвалу, більше громадянських конфліктів, більше війни", - написав Подоляк у Twitter.

Міністерство оборони РФ назвало удари по "Москва-Сіті" "атаками київського режиму" і заявило, що частину дронів було заглушено засобами радіоелектронної боротьби, після чого вони врізалися в будівлю, а іншу частину - збито засобами ППО в Московській області.

"Нейтралізація ракет будівлями і приміщеннями"

Колишній офіцер-оперативник ізраїльської поліції, а нині - експерт з питань безпеки Сергій Мигдаль критично ставиться до заяв міноборони РФ про нейтралізацію дронів. "В Ізраїлі добре знайомі з подібними репортажами сирійської ППО про "збиття всіх ракет", при цьому сирійці знімають на відео палаючі склади й аеропорти. У нас це називається "нейтралізація ізраїльських ракет будівлями і приміщеннями", іронізує Мигдаль.

За його словами, у російській армії, "як і раніше, не вирішена проблема перехоплення безпілотників і українських ракет у районах, які розташовані близько до українського кордону або ліній зіткнення". Увесь тягар повітряної оборони РФ лягає на системи ближнього бою, у цьому випадку на ЗРПК "Панцирь-С1"", мета якого - захист важливих об'єктів цивільної та військової інфраструктури, пояснює експерт.

"Це хороша система високого рівня. Але "Панцирь" спрацьовує в останні кілька секунд до ураження цілі, і це нагадує лотерею. Стовідсоткового захисту не дає жодна система. Імовірність того, що "Панциру" не вдасться перехопити дрон, дуже висока: у деяких випадках - щонайменше 50 відсотків", - каже співрозмовник DW.

Мигдаль скептично оцінює заяву міноборони РФ про приглушення дронів ще з однієї причини: глушити безпілотники, які пройшли зовнішнє кільце оборони і перебувають над містом, за його словами, не має сенсу. "У таких випадках дрони краще збивати. Під час збиття велика ймовірність того, що боєголовка вибухне в повітрі і уламки впадуть на землю або будинки. Це неприємно, але все ж таки краще, ніж якщо дрон відхилиться від свого курсу і влучить у якусь іншу будівлю, де можуть перебувати люди, і вони загинуть або будуть поранені", - каже експерт.

Російська протиповітряна система "Панцирь-С1" Фото: Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP/picture alliance

Засобами радіоелектронної боротьби можна користуватися на безлюдній місцевості, зазначає Мигдаль, але "над містом безпілотники треба збивати жорстко, поки боєголовка не долетіла до одного з будинків". Він упевнений, що метою безпілотників була саме висотка у "Москва-Сіті", і називає "чистим везінням" те, що під час вибухів такої сили ніхто не постраждав.

Ігнорування події - давня кремлівська стратегія

Ізраїльський експерт звертає увагу також на те, що центральні російські телеканали і ЗМІ практично проігнорували першу атаку дронів на "Москва-Сіті": головною темою ранкових випусків новин 30 липня став парад на честь Дня Військово-морського флоту в Санкт-Петербурзі за участю президента Володимира Путіна. Міноборони і керівництво Росії, за словами Мигдаля, "намагаються робити хорошу міну при поганій грі".

Російське керівництво користується цією "давньою кремлівською стратегією" з початку 2000-х років - одночасно посилюючи контроль над медійним полем, каже політолог Аббас Галлямов. Її головний принцип, за словами експерта, полягає в ігноруванні того, що не подобається владі: "Значимість того, що відбувається, применшують, намагаючись показати, що це не магістральна подія, а якась маргінальна історія, яка не варта уваги. А говорять про подію тільки тоді, коли вона набуває масштабного характеру, і замовчати її просто не можна".

Політолог Аббас Галлямов Фото: DW

Галлямов називає цю модель поведінки "стратегією утримання, а не експансії". Вона розрахована на лояльні до уряду групи населення, вважає політолог: "Якщо щодня повідомляти неприємні новини, люди схопляться за голову, скажуть: "У нас усе погано", - і тоді влада їх остаточно втратить. Тому вони обрали цей шлях: поводитися так, нібито нічого не сталося". Але ця стратегія програшна, впевнений співрозмовник DW. "У людей відбувається розрив між реальністю і пропагандистським дискурсом, вони починають шукати альтернативні джерела інформації, довіра до пропаганди падає - і це веде до зменшення кількості лояльних громадян", - пояснює Галлямов.

Експерт: Інтенсивність ударів по РФ зростатиме

Друга атака безпілотників на будівлю "Москва-Сіті" змусила російське керівництво відмовитися від звичної стратегії ігнорування. 31 липня прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков називав вибухи "якимись актами відчаю на тлі невдач київського режиму" і говорив, що підвищувати рівень терористичної загрози в Москві та Підмосков'ї поки що не планується. Але вже 1 серпня, коментуючи нову атаку в бесіді з журналістами, представник Кремля сказав: "Дійсно, загроза існує, вона очевидна, і заходи вживаються". А офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова в ефірі прокремлівського каналу "Соловьёв Live" порівняла атаки на "Москва-Сіті" з терактами 11 вересня 2001 року в США.

Ізраїльський експерт із питань безпеки Сергій Мигдаль не виключає, що за атакою дронів на Москву стоїть Україна, і впевнений, що інтенсивність ударів по території РФ і подалі зростатиме. "Поки що в України не такі великі можливості. Але це, безумовно, одна з цілей українців, для досягнення якої зараз працює багато інститутів і промислових підприємств", - говорить співрозмовник DW. Українці, за його словами, намагаються відновити і збільшити втрачені за 30 років обсяги військової промисловості "в умовах російських бомбардувань і обстрілів".

"Їм доводиться все це робити в напівприкритих умовах, постійно переносити виробничі лінії. Я знаю, що там є інженери і конструктори, які працюють не у відомих російській розвідці інститутах, а мало не з приватних квартир, щоб не потрапити під удари "Калібрів" і "Кинджалів", - розповідає Мигдаль. Але цей процес, "безумовно, буде набирати обертів", упевнений він: "Українці хочуть максимально донести до населення Росії, що у підтримки Путіна і російської війни є ціна".