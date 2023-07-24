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Атака Росії на Одещину: пошкоджені чотири зернових ангари

Олександр Куницький
15 хв. тому

Уночі Росія вчергове поцілила у портову інфраструктуру на Одещині. Пошкоджені чотири зернові ангари на Дунаї, семеро людей поранені.

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Порт "Рені", 2022 рік
Порт "Рені", 2022 рікФото: Sergii Kharchenko/NurPhoto/picture-alliance

Під час чергової нічної повітряної атаки Росія атакувала портову інфраструктура Дуная на Одещині. Як повідомила у понеділок, 24 липня, пресслужба Одеської обласної прокуратури, пошкоджень зазнали щонайменше чотири зернових ангари.

"Внаслідок атаки пошкоджень та руйнувань зазнали щонайменше чотири зернових ангари, резервуари для зберігання олії та палива, адміністративне приміщення. На місці подій прокурори у взаємодії зі слідчим документують черговий воєнний злочин РФ", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці за процесуального керівництва прокурорів Ізмаїльської окружної прокуратури вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Поранені семеро людей

Також, як уточнили в Одеській обласні держаній адміністрації (ОВА), внаслідок нічної атаки дронами постраждали семеро людей. "Двом постраждалим надана медична допомога на місці, до лікарні госпіталізовано п'ять осіб. Одна з них у важкому стані, у реанімації. Її стан вдалося стабілізувати. Тепер лікарі готуються перевести особу до високоспеціалізованого медичного закладу. Ще один постраждалий у стані середньої ступені тяжкості", - йдеться у повідомленні.

У інших трьох людей діагностовані легкі осколкові поранення та забої тіла, і після отримання медичної допомоги їх направили на амбулаторне лікування, зазначили в ОВА.

Українська ППО збила три дрони

У ніч на 24 липня РФ здійснила чергову атаку дронами "Shahed-136" території України, і Півдня зокрема. Атака тривала майже чотири години, і українській протиповітряній обороні вдалося знищити три дрони. Нині в командуванні Повітряних сил ЗСУ не уточнюють загальну кількість російських дронів, які атакували Одещину. Однак, як повідомив голова Ренійської громади Ігор Плєхов, було зафіксовано близько 15 "шахедів". За його словами, в порту Рені зруйновані три склади із зерном, а вибуховою хвилею пошкоджені вікна будівель та споруд на підприємстві, пише видання Рені-Одеса.

Загалом на українській території Дунаю є три порти - Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайський.

Зерно на продаж: чому це так потрібно Україні і світу?

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Топтема

Порт "Рені", 2022 рік

Атака Росії на Одещину: пошкоджені чотири зернових ангари

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