Сили РФ випустили по Україні 38 ракет і дронів (оновлено)

Війська РФ вночі випустили по південних регіонах України 38 ракет і дронів, сили ППО знищили 18 з них. Під ударом опинилися Одеса і Миколаїв, наразі відомо, що двоє людей загинули.

У ніч на 20 липня війська РФ випустила у бік південних регіонів України 19 крилатих ракет та 19 ударних дронів, повідомило командування Повітряних сил Збройних сил України. Зокрема, під ударом російських ракет опинилися Одеса та Миколаїв, йдеться у повідомленні командування у Telegram.

Так, війська РФ запустили сім крилатих "Онікс" з берегового ракетного комплексу "Бастіон" в анексованому Криму, чотири крилаті ракети повітряного базування Х-22 з літаків Ту-22МЗ з акваторії Чорного моря. Також війська РФ випустили три крилаті ракети морського базування "Калібр" імовірно з підводного човна з акваторії Чорного моря та п'ять крилатих ракет наземного базування "Іскандер-К" з Криму. Також війська РФ випустили 19 ударних БпЛА типу Shahed-136/131 з Криму та Курська.

Силам ППО України вдалося знищити 18 повітряних цілей - дві крилаті ракети морського базування "Калібр", три крилаті ракети наземного базування "Іскандер-К" та 13 ударних дронів, повідомили у командуванні Повітряних сил.

Влучання у Миколаєві та Одесі

ОНОВЛЕНО об 11:30. Під час пошуково-рятувальних операцій було виявлено тіла двох загиблих людей, повідомили в оперативному компандуванні "Південь" ЗСУ. Тіло однієї людини виявили під завалами на місці пошуково-рятувальної операції в Одесі, де внаслідок атаки була зруйнована адмінбудівля та пошкоджені вибуховою хвилею ще декілька будинків.

Тіло ще однієї жертви виявили під час пошуково-рятувальної операції у Миколаєві. Ще двох людей вдалося врятувати з-під завалів. Раніше очільник обласної військової адміністрації (ОВА) Віталій Кім повідомив, що внаслідок влучання в Миколаєві поранень зазнали 19 людей, серед них - п'ятеро дітей. За медичною допомогою звернулися вісім людей - госпіталізовано двоє, серед них дитина. Зруйновано декілька поверхів триповерхового будинку. На місці події виникла пожежа площею 450 квадратних метрів, яку станом на ранок ліквідували. Наразі триває розбір завалів. Пошкоджень також зазнали сусідні багатоповерхові будинки.

В Одесі за медичною допомогою звернулися чотири людини, повідомила керівниця пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. В області влучання прийшлися на об'єкти логістики - складські приміщення.

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