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Росія вночі "шахедами" атакувала Одещину

Олександр Куницький
2 год. тому

Атака тривала майже чотири години і була спрямована проти портової інфраструктури Дунаю, повідомило ОК "Південь".

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Пожежник в Одесі, 18 липня
Пожежник в Одесі, 18 липняФото: Cover-Images/IMAGO

У ніч проти понеділка, 24 липня, Сили протиповітряної оборони України збили над Одеською областю кілька безпілотників Shahed, повідомив голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, не всі з російських дронів були знешкоджені. "Ворог атакував дронами-камікадзе південь регіону: кілька "шахедів" приземлили сили ППО, але є, на жаль, і влучання", - написав він у Telegram.

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Пізніше оперативне командування "Південь" повідомило, що нічна атака дронами "Shahed-136" тривала майже чотири години і була спрямована проти портової інфраструктури Дунаю, три дрони знищені. "Внаслідок влучань зруйновано ангар із зерновими, пошкоджено резервуари для збереження інших видів вантажів, в одному з виробничих приміщень сталася пожежа, яка оперативно ліквідована", - зазначається у повідомленні ОК "Південь" у Facebook.

Попередньо відомо про чотирьох постраждалих працівників порту.

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