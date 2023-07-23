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Ракетний удар РФ по Одесі пошкодив 25 архітектурних пам'яток

Тетяна Кирилюк
2 год. тому

Серед пошкоджених російською атакою на Одесу архітектурних пам'яток будівлі XIX-XX століття, повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Свято-Преображенський собор в Одесі після удару РФ
Свято-Преображенський собор в Одесі після удару РФФото: Jae C. Hong/AP/picture alliance

Внаслідок російського ракетного удару по Одесі в ніч на неділю, 23 липня, в історичному центрі міста пошкоджені 25 архітектурних пам'яток, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Серед зруйнованих пам'яток архітектури - будівлі XIX-XX століття, зокрема будинки Гагаріна, Януша, Жданової, Рассель дель Турко, Масса, особняк Манук-Бея та інші.

"Росіяни навмисно спрямували свої ракети на історичний центр Одеси, що знаходиться під захистом ЮНЕСКО!" - наголосив Кіпер. 

Читайте також: Ракетний удар РФ по Одесі: Італія пропонує допомогу з відбудовою собору

В ЮНЕСКО "різко засудили" російські удари по Одесі

У ніч на неділю Росія вдарила по Одещині 19 ракетами різних типів, з яких протиповітряній обороні вдалося збити дев'ять. Внаслідок атаки загинула людина, щонайменше 22 людей дістали поранення, пошкоджені щонайменше 44 будівлі, в тому числі Спасо-Преображенський кафедральний собор.

Раніше спеціалізована установа Організації Об'єднаних Націй (ООН) з питань освіти, науки та культури ЮНЕСКО "різко засудила" російську атаку на історичний центр Одеси 20 липня, під час якої постраждали музеї, зараховані до фонду Світової спадщини: археологічний музей, музей морського флоту та літературний музей. В ЮНЕСКО закликали припинити напади на культурні цінності, захищені міжнародним правом.

За даними організації, від початку повномасштабного нападу РФ 24 лютого 2022 року зазнали шкоди щонайменше 270 культурних об'єктів в Україні.

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