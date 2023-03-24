Дельта Дунаю: які наслідки може мати поглиблення річки?

Україна поглибила русло каналу в дельті Дунаю з метою розширення судноплавства та збільшення вантажопотоків. Що кажуть екологи і що це означає для річкової екосистеми?

Дію зернової угоди між Україною та Росією недавно було подовжено, тож Україна може продовжувати експортувати своє зерно через Чорне море. Як довго діятиме угода, поки що незрозуміло - Москва каже про 60 днів, Київ про 120.

Зрозуміло одне: Україні важливо мати й інші експортні шляхи для збіжжя. За перші п'ять місяців війни вантажні судна вивезли з країни через українські дунайські порти понад чотири мільйони тонн зерна, повідомляло мністерство інфраструктури України влітку 2022 року.

Дунай, друга за довжиною річка в Європі, слугує одним із альтернативних транспортних шляхів для експорту зерна. На перший, ідеальна альтернатива. Але нинішня ситуація демонструє пов'язані з цим проблеми. У лютому 2023 року це ж міністерство оголосило про поглиблення гирла Бистре з 3,9 метра до 6,5 метра.

Це гирло з'єднує Чорне море з Кілійським рукавом Дунаю. Цей рукав в північній частині дельти Дунаю утворює кордон між Україною та Румунією. У Бухаресті обурилися через те, що поглиблення гирла українці нібито не узгодили.

Роботи на гирлі Бистре спричинили занепокоєння, адже поглиблення річок та інших водотоків може мати значні наслідки для рослин, тварин і всієї екосистеми.

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Поглиблення річки: ризикована затія

У текучих водах панує складна система, яка дозволяє різноманітним видам тварин і рослин співіснувати разом. Поглиблення, натомість, повністю виводить цю систему з рівноваги. Наприклад, на мілководді ростуть водорості, які виробляють кисень.

Однак через поглиблення дна утворюються більш глибоководні річкові ділянки. Водорості там гинуть, оскільки до них не потрапляє достатньо світла, і їх розщеплюють мікроби. У цьому процесі мікроорганізми споживають кисень.

Іншими словами, площі, де виробляється кисень, зменшуються, а площі, де кисень споживається, збільшуються. Це створює в річці так звані кисневі ями, небезпечні для риб. "Такі мертві зони утворюють непереборні перешкоди на шляху до місць нересту для мігруючих риб, таких як морська форель, лосось або річкова мінога", - так пояснили процеси у фонді WWF у своїй статті про поглиблення Ельби влітку 2020 року.

Крім того, опускається рівень ґрунтових вод, що теж має далекосяжні наслідки. "Швидкість потоків зростає, вода стікає швидше, і вплив на русло річки, важливий простір для колонізації мікроорганізмів, стає руйнівним", - сказала влітку 2022 року експертка WWF Беатріс Клаус (Beatrice Claus) медіагрупі Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Збільшення швидкості потоків також дестабілізує береги. Це може бути небезпечно для людей, які живуть в таких районах. Під час повені береги швидше підтоплюються, і вода дістається далі, ніж було до поглиблення. Раніше, наприклад, на Ельбі, яку поглиблювали кілька разів, доводилося закріплювати цілі берегові зони. Під час таких робіт також руйнуються екосистеми як солончаки або приливні водно-болотні угіддя.

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Дунай: біосферний заповідник і важливий транспортний шлях

Гирло Дунаю є другою за величиною дельтою річки в Європі після дельти Волги. Територія, де Дунай впадає в Чорне море, займає близько 5800 квадратних кілометрів, 72 відсотки з яких є природоохоронною зоною. У дельті Дунаю велике розмаїття екосистем: великі очеретяні території та острови, притоки та озера, які є домом для великої кількості видів тварин.

Екологи побоюються, що поглиблення дна каналу призведе до зниження рівня води у всій дельті Дунаю, що загрожує тваринам і рослинам. Значне поглиблення гирла Бистре "в серці українського біосферного заповідника Дельта Дунаю поставить під загрозу екологічно чутливу територію, яка охороняється кількома міжнародними угодами", - сказала газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung експертка WWF Ірен Луціус (Irene Lucius).

Проте з початком війни значення Дунаю для транспортування українського зерна сильно зросло. Вантажообіг в українських дунайських портах зріс втричі з березня 2022 року, повідомили агентству dpa в міністерстві інфраструктури України. Зі 17 мільйонів тонн експорту 11 мільйонів тонн становило продовольство. Для великих вантажних суден, які вивозять ці тонни продовольчих вантажів, річка повинна мати певну глибину - тому поглиблення Дунайського каналу було настільки важливим для України.