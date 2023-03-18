РФ: "зернова угода" подовжена на 60, а не 120 днів

Росія дає згоду на продовження "зернової угоди" на 60 днів, заявила речниця МЗС РФ Захарова. Водночас Україна повідомила про подовження угоди на 120 днів. В Туреччині та ООН строки подовження не уточнили.

Росія погодилася на продовження Чорноморської зернової ініціативи лише на 60 днів, заявила у суботу, 18 березня, речниця міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова.

"Ми неодноразово заявляли - і міністерство закордонних справ Росії, і постійний представник Росії при ООН, про те, що російська сторона повідомила всі сторони угоди про те, що вона продовжує угоду на 60 днів", - цитує Захарову агенція "Інтерфакс".

За її словами, "всі сторони були про це повідомлені не тільки усно, а й спеціальними нотами".

Раніше міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив про подовження угоди на 120 днів .

В ООН та Анкарі строки подовження не уточнили

В ООН також повідомили, що "зернова угода" була подовжена в день закінчення її попереднього терміну, однак на який саме строк - не уточнили. Так само президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який виступає одним з посередників в угоді, заявив лише про факт її подовження без уточнення конкретних термінів, пише AFP.

З моменту підписання Чорноморської зернової ініціативи в липні 2022 року з трьох українських портів на Одещині експортували близько 25 мільйонів тонн зерна до 45 країн світу. Це сприяло зниженню світових цін на продовольство приблизно на 18 відсотків, зазначили в ООН.

Як повідомив Кубраков, наразі Київ домагається включення в дію угоди портів на Миколаївщині, а також розширення номенклатури вантажів.

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