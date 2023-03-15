"Зерновим коридором" вивезли 24,4 млн тонн агропродукції

Україна експортувала майже 24,5 мільйона тонн продовольства за час дії "зернової угоди". Вона чинна до 18 березня. Позиції сторін щодо строку її продовження різняться. Переговори тривають.

За час дії Чорноморської зернової ініціативи ("зернова угода") з українських портів експортували 24,4 мільйона тонн аграрної продукції. Такі дані були озвучені під час перемовин віцепрем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова з заступником виконавчого директора Всесвітньої продовольчої програми Організації Об'єднаних Націй (ВВП ООН) Раміро Лопес да Сілвою та її уповноваженим представником в Україні Метью Голлінгвортом у середу, 15 березня.

Як повідомляє пресслужба мінінфраструктури у Facebook, Україна експортувала майже пів мільйона тонн продовольства до найбідніших країн світу в партнерстві з ВПП ООН. "Україна відчуває свою глобальну відповідальність як один з гарантів продовольчої безпеки в світі. Саме тому ми активно працюємо з міжнародними партнерами над підтримкою розвитку української логістики. Цивілізований світ не повинен дозволити Росії тримати в заручниках голоду мільйони людей в Африці та Азії", - підкреслив Кубраков.

У міністерстві наголошують, що показники експорту могли бути суттєво вищими, якби не затримки Росією роботи інспекцій у Босфорі. Зокрема, в лютому через перешкоджання росіянами роботі Спільного координаційного центру в Стамбулі провели тільки 149 інспекцій із запланованих 296. Така ситуація призводить до формування заторів при вході у Босфор, де простоюють 120-140 суден.

Переговори про продовження "зернової угоди"

"Зернову ініціативу", покликану гарантувати безпечне транспортування української агропродукції Чорним морем в умовах війни Росії проти України, підписали з Києвом і Москвою за посередництва ООН і Туреччини в липні 2022 року на 120 днів. У листопаді її дію продовжили на такий же строк. Документ чинний до 18 березня.

Росія вимагає продовження "зернової угоди" лише на 60 днів, а подальшу пролонгацію документа ставить у залежність від "прогресу" щодо її сільськогосподарського експорту, зокрема добрив, а також постачання аміаку трубопроводом "Тольятті-Одеса".

В Україні та ООН наголошують, що така позиція суперечить тексту угоди, який передбачає її подовження на 120 днів. Водночас заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков заявляв минулого місяця, що Київ сам хоче попросити сторони розпочати переговори про подовження "зернової ініціативи" щонайменше на рік. Також Україна прагне долучити до експорту агропродукції порти Миколаєва. Згідно з угодою, зерно експортують з трьох портів на Одещині.

14 березня Туреччина повідомила, що переговори задля продовження "зернової угоди" з урахуванням вимог сторін тривають.