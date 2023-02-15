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Вантажні судна, в тому числі з українським зерном, пришвартовані на Босфорі
Вантажні судна, в тому числі з українським зерном, пришвартовані на Босфорі (архівне фото)Фото: UMIT BEKTAS/REUTERS
ПолітикаУкраїна

РФ навмисно затримує роботу "зернового коридору" - Київ

Степан Смишляєв
1 год. тому

Через навмисне вповільнення перевірок представниками РФ на Босфорі утворилась черга зі 140 суден, стверджують в Києві. Лише за три місяці іноземні країни недоотримали 10 мільйонів тонн українського продовольства.

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Деструктивні дії Росії призводять до затримки роботи "зернового коридору" в Чорному морі, перешкоджають судноплавству та вільному доступу продовольства на світові ринки, заявили в середу, 15 лютого, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та віцепрем'єр, міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Представники РФ у складі інспекційних груп при Спільному координаційному центрі в Стамбулі вже кілька місяців поспіль системно затримують огляд суден, які прямують через протоку Босфор до/з українських портів", - йдеться в спільній заяві урядовців.

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140 суден в черзі

Через саботаж російських інспекторів, "щодня з запланованих 10 інспекцій, зазвичай, відбувається менше половини", через що в Босфорі утворилась черга з понад 140 суден, "переважна більшість яких очікує там понад місяць", стверджують українські посадовці

"Така деструктивна політика Росії призвела до системного зниження вантажообігу в рамках Чорноморської зернової ініціативи. Лише за останні три місяці світ недоотримав 10 мільйонів тонн українського продовольства і ця негативна тенденція набирає обертів", - зауважують чиновники.

Це ставить під загрозу продовольчу безпеку країн, які залежать від експорту української сільськогосподарської продукції, зокрема, продовольство недоотримують країни Африки та Азії, йдеться в заяві.

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Україна закликає втрутитись ООН і Туреччину

Кулеба та Кубраков просять втрутитись у ситуацію міжнародну спільноту, зокрема Організацію Об'єднаних Націй та Туреччину, які є учасниками "зернових угод". "Закликаємо вимагати від РФ негайного припинення штучних затримок в роботі зернового коридору Чорним морем, зупинки спроб РФ використовувати продовольство як зброю та розблокування торговельного судноплавства до українських портів Чорного моря", - наголошується в заяві.

Також українські урядовці заявляють, що сама Росія протягом 2022 року збільшила обсяг перевезень власними морськими портами в Азово-Чорноморському басейні до понад 250 мільйонів тонн, а оскільки її судна на Босфорі не перевіряють, РФ перевозить торговельними кораблями вантажі військового призначення, які використовує для продовження  війни проти України.

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