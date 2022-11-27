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Судно Despina V з українським зерном поблизу Станбула, 2 листопада
Судно Despina V з українським зерном поблизу Станбула, 2 листопадаФото: Umit Bektas/REUTERS
КонфліктиУкраїна

РФ обмежує можливості "зернової угоди" - міністр

Олександр Куницький
43 хв. тому

Через позицію РФ затягується перевірка суден у Туреччині, заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Як наслідок експорт збіжжя у листопаді знизиться на третину.

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Росія штучно обмежує можливості "зернової угоди", яка була продовжена на 120 днів. Про це заявив у неділю, 27 листопада, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Зернову ініціативу продовжено на 120 днів, але Росія все ще має інструменти для штучного обмеження її можливостей. 77 суден стоять у черзі для проходу інспекції в Туреччині, порти Великої Одеси використовують до 50 відсотків своїх потужностей, вартість зерна зростає з кожним новим шантажем з боку РФ", - написав він у Facebook.

За словами Кубракова, штучне затягування перевірок призводить до збитків фермерів та судновласників: один день простою обходиться щонайменше у 30 тисяч доларів, а судна зараз очікують на інспекцію від двох до п'яти тижнів.

Експорт з портів Миколаєва

Дії РФ призведуть до зниження на третину експорту збіжжя у листопаді, зазначив міністр. "Ми мали досвід проведення 40 інспекцій на добу, зараз через позицію Росії за день перевіряється вп'ятеро менше. У жовтні "зернова ініціатива" дозволила експортувати 4,2 мільйона тонн зернових, у листопаді не вийдемо і на три мільйони тонн", - підрахував Кубраков і додав, що Україна має технічні потужності для експорту шести мільйонів тонн на місяць.

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Також Кубраков наголосив на необхідності розширення можливостей "зернової угоди". "Стратегічно ми маємо домогтися не лише прискорення інспекцій на Босфорі, а й приєднання до ініціативи портів Миколаєва та пролонгації угоди на термін не менше року", - зазначив він. Україна офіційно вже звернулась до ООН та Туреччини із такою пропозицією, нагадав Кубраков.

Продовження "зернової угоди"

17 листопада у Стамбулі було подовжено ще на 120 днів дію "зернової угоди".

Угода, вперше досягнута в липні, передбачає вивезення зерна з українських портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний", а також створення безпечних маршрутів або "зернових коридорів". Тобто кораблі в цих портах і коридорах не можуть бути атаковані. 27 липня у Стамбулі відкрили Спільний координаційний центр, у якому під керівництвом ООН представники України, Росії та Туреччини стежать за експортом зерна та виконанням угод.

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