Київ пропонує подовжити "зернову угоду" на рік

Україна звернеться до Туреччини та Організації Об'єднаних Націй (ООН) із проханням почати переговори про подовження "зернової угоди" щонайменше на один рік, повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков. "Цього тижня ми надішлемо офіційну пропозицію про необхідність працювати над продовженням угоди", - сказав він в інтерв'ю агентству Reuters у середу, 22 лютого, зазначивши, що точної дати переговорів, які раніше проводилися в Туреччині, ще не визначено.

"Ми будемо просити продовжити її не на 120 днів, а принаймні на рік, оскільки український і світовий сільськогосподарський ринок повинен мати можливість планувати ці обсяги в довгостроковій перспективі", - аргументував Васьков. Він також зауважив, що Україна наполягатиме на збільшенні кількості інспекційних груп, "щоб ліквідувати скупчення суден, які очікують на перевірку".

Чорноморська зернова ініціатива, укладена за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, дала змогу організувати вивезення зерна з трьох українських портів. Угода була продовжена в листопаді і закінчується 18 березня, якщо не буде погоджено продовження.

Можливе використання Миколаївських портів

Україна експортує близько трьох мільйонів тонн сільськогосподарської продукції на місяць в рамках угоди, але Васьков наголосив, що Україна може експортувати шість мільйонів тонн на місяць з портів Одеської області й збільшити цей показник до восьми мільйонів тонн, якщо до ініціативи приєднається Миколаїв. За словами посадовця, порти Миколаєва, на які до російського вторгнення припадало 35 відсотків українського експорту продовольства, готові приєднатися до ініціативи, і їм знадобиться максимум два тижні, щоб розпочати роботу.

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Попри зниження врожаю зернових у 2022 році до близько 54 мільйонів тонн з рекордних 86 мільйонів у 2021 році, за даними міністерства аграрної політики та продовольства України, щонайменше 30 мільйонів тонн зерна досі перебуває в зерносховищах і може бути експортовано.