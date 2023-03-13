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ПолітикаРосійська Федерація

Росія згодна продовжити "зернову угоду" лише на 60 днів

Аліна Коломієць
1 год. тому

Російська сторона погоджується продовжити "зернову угоду" з 18 березня, але лише на 60 днів. РФ вимагає зняти санкційні обмеження на експорт її продукції і добрив. Київ вказує, що пропозиція РФ суперечить угоді.

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Росія погодилася продовжити Чорноморську зернову ініціативу ("зернову угоду"), покликану гарантувати безпечне транспортування аграрної продукції через Чорне море, лише на 60 днів. Про це оголосив заступник глави міністерства закордонних справ РФ Сергій Вершинін після переговорів з Організацією Об'єднаних Націй (ООН) у понеділок, 13 березня.

"Російська сторона (...) не заперечує проти чергового подовження "чорноморської ініціативи" після закінчення другого терміну 18 березня, але лише на 60 днів", - цитує Вершиніна російський "Інтерфакс".

Подальша позиція РФ, за його словами, визначатиметься залежно від "прогресу" для нормалізації російського сільгоспекспорту, включаючи банківські платежі, транспортну логістику, страхування, "розморожування" фінансової діяльності та постачання аміаку трубопроводом "Тольятті-Одеса".

"Заявлені Вашингтоном, Брюсселем та Лондоном санкційні винятки для продовольства та добрив насправді не працюють, - поскаржився представник РФ. - Якщо комерційне вивезення української продукції здійснюється стійкими темпами, приносячи чималий прибуток Києву, то на шляху російських сільгоспекспортерів, як і раніше, зберігаються бар'єри".

Київ: Позиція РФ суперечить підписаній угоді

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що позиція Росії суперечить підписаному раніше документу, адже "угода передбачає щонайменше 120 днів продовження". "Чекаємо на офіційну позицію Туреччини та ООН як гарантів ініціативи", - написав він у Twitter.

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Минулого місяця заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков повідомляв, що Київ попросить всі сторони розпочати переговори про подовження угоди щонайменше на один рік, і що Україна хоче долучити до експорту агропродукції порти Миколаєва.

Чорноморська зернова ініціатива, укладена за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, дала змогу організувати вивезення зерна з трьох українських портів у Одеській області. Угода була продовжена в листопаді і закінчується 18 березня, якщо не буде погоджено її продовження.

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