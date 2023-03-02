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Державний секретар США Ентоні Блінкен
Державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Росії припинити перешкоджати роботі "зернової угоди"Фото: Louiza Vradi/REUTERS
ПолітикаСполучені Штати Америки

G20: Блінкен закликав Росію не блокувати "зернову угоду"

Степан Смишляєв
3 год. тому

На зустрічі голів МЗС G20 Ентоні Блінкен звинуватив Москву в перешкоджанні роботі "зернової угоди". Своєю чергу Сергій Лавров висунув подібні звинувачення на адресу західних країн.

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Під час зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої двадцятки (G20), яка проходить в Індії у четвер, 2 березня, державний секретар США Ентоні Блінкен закликав Росію припинити перешкоджати роботі "зернової угоди", пише AFP.

"Росія навмисно і систематично уповільнює темпи інспекцій, створюючи скупчення кораблів, які могли б сьогодні доставляти продовольство у світ", - наголосив держсекретар.

Він закликав країни G20 підтримати подовження дії і розширення зернової ініціативи "для зміцнення продовольчої безпеки для найбільш уразливих верств населення".

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Росія звинувачує Захід

Своєю чергою міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив західні країни у тому, що це вони начебто "ховають" зернову ініціативу і створюють перешкожди для ексопрту російської сільськогосподарської продукції, зауважує Reuters

"Захід безсоромно ховає відому гуманітарну ініціативу генсека ООН", - сказав він, не конкретизувавши ці звинувачення.

Раніше Москва заявляла, що попри домовленості в рамках "зернової угоди", добрива і аграрна продукція з Росії не можуть вільно експортуватися через санкції, накладені на неї Заходом.

Дія "зернової угоди", укладеної в липні 2022 року, була продовжена у середні листопада на 120 днів. Тобто без відповідних домовленостей, вона може припинити функціонувати у середині березня.

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