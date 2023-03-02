G20: Блінкен закликав Росію не блокувати "зернову угоду"

Своєю чергою міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив західні країни у тому, що це вони начебто "ховають" зернову ініціативу і створюють перешкожди для ексопрту російської сільськогосподарської продукції, зауважує Reuters
"Захід безсоромно ховає відому гуманітарну ініціативу генсека ООН", - сказав він, не конкретизувавши ці звинувачення.
Раніше Москва заявляла, що попри домовленості в рамках "зернової угоди", добрива і аграрна продукція з Росії не можуть вільно експортуватися через санкції, накладені на неї Заходом.