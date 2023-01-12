Бербок звинуватила Путіна у використанні зерна як зброї

Російська агресія проти України посилила продовольчу кризу у всьому світі, заявила глава МЗС ФРН Анналена Бербок. Вона звинуватила Путіна у використанні зерна як зброї.

Очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) звинуватила президента РФ Володимира Путіна у використанні зерна як зброї. Про це вона сказала під час відвідин бази Всесвітньої продовольчої програми ООН у місті Адама (Ефіопія) у четвер, 12 січня.

"Путін використовує зерно, продовольство як зброю. Це ускладнює і без того драматичну ситуацію із продовольством у всьому світі, тому важливо, щоб ми реагували на жорстоку російську агресивну війну не лише допомогою Україні, а й значним розширенням нашої гуманітарної допомоги, нашої продовольчої допомоги в усьому світі", - заявила вона.

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Говорячи про продовольчу кризу в Ефіопії, де нині лютує сильна посуха, Бербок зазначила, що доступ до продовольства - це одне з прав людини. "Воно не може зазнавати військового нападу в Україні. Гуманітарні вантажі в зонах конфлікту теж не повинні ставати метою ні в Ефіопії, ні взагалі ніде у світі", - наголосила міністерка. За оцінками ООН, в Ефіопії страждають від голоду близько 22 мільйонів осіб. Німеччина збільшила підтримку Світової продовольчої програми ООН на 1,7 мільярда євро.

"Незважаючи на війну, Україна жертвує зерно Ефіопії"

При цьому Бербок зауважила, що Україна, незважаючи на війну, постачає зерно Ефіопії, сприяючи таким чином тому, щоб "люди в Ефіопії теж не ставали жертвами російської агресивної війни". Наприкінці грудня з України до сусідньої з Ефіопією держави Джибуті було доставлено 25 тисяч тонн пшениці, яка буде розподілена серед тих, хто її потребує.

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Своєю чергою гава МЗС Франції Катрін Колона, яка відвідала Ефіопію разом з Бербок, наголосила, що "люди, які в Ефіопії страждають від посухи, не винні в тому, що відбувається в Україні", тому "допомогти їм - це гуманітарний обов'язок".