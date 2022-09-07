Путін хоче обговорити з Ердоганом обмеження "зернової угоди"

Президент РФ назвав експорт українських зернових "черговим зухвалим обманом". За його словами, переважна більшість зерна направляється не до Африки, а до ЄС.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що планує провести консультації з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом щодо можливого обмеження вивезення зерна з України. Про це він повідомив на Східному економічному форумі у Владивостоці в середу, 7 вересня.

"Ми зробили все, щоб українське зерно було вивезене. Я зустрічався з лідерами африканських держав і обіцяв, що ми зробимо все, щоб забезпечити їхні інтереси. Ми зробили це разом із Туреччиною. Результат: все зерно направлене не в країни, що розвиваються, а в країни ЄС", - сказав він.

За його словами, за Всесвітньою продовольчою програмою Організації Об'єднаних Націй для країн Африки завантажили два корабля з 87, на них вивезли 60 тисяч тонн зерна з двох мільйонів, або три відсотки. Інше продовольство, як стверджує він, направили до країн Європейського Союзу. "Це черговий зухвалий обман", - заявив Путін.

"Очевидно, що за такого підходу масштаб проблем із продовольством у світі тільки наростатиме, на жаль, що може призвести до небувалої гуманітарної катастрофи. Може варто подумати про те, щоб обмежити напрями вивезення зерна та іншого продовольства цим маршрутом. Я обов'язково пораджуся на цю тему з президентом Туреччини Ердоганом", - сказав президент РФ.

Раніше постійний представник Росії при ООН Василь Небензя заявив, що не відкидає відмови РФ від продовження укладеної Стамбулі "зернової угоди".

"Зернова угода" на 120 днів

Україна та Росія 22 липня підписали за посередництва Туреччини окремі угоди з ООН щодо відновлення після початку повномасштабної війни експорту українського зерна Чорним морем. Вони передбачають вивезення зерна з портів "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний", а також створення безпечних маршрутів або "зернових коридорів". Кораблі в цих портах і коридорах не можуть бути атаковані. Угоди діють 120 днів із можливістю подовження .

Уже наступного дня РФ нанесла ракетний удар по Одеському морському порту, що в Україні назвали "плювком" Путіна в обличчя Ердогану та генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррішу. Втім, удар не скасував угоди.

1 серпня на експорт вийшло перше судно з українським зерном, а 30 серпня в Африку прибуло перше судно з українським зерном, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою.

За останньою інформацією міністерства інфраструктури України, в ході реалізації "зернової угоди" з українських портів вирушили 86 суден. Вони вивезли два мільйона тонн агропродукції до 19 країн світу.

Розблокування експорту є важливим для України, адже дозволить отримувати мінімум один мільярд доларів доходів на місяць, а фермери матимуть змогу провести посівну кампанію на наступний сезон.

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