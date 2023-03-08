Генсек ООН: Подовження "зернової угоди" - критично важливе

Продовження "зернової угоди" після 18 березня є критично важливим, наголосив Антоніу Гутерріш під час візиту в Україну. Також потрібно створити умови для максимального використання експортної інфраструктури, додав він.

Продовження Чорноморської зернової ініціативи ("зернової угоди"), покликаної гарантувати безпечне транспортування аграрної продукції через Чорне море, є надзвичайно важливим. Про це заявив генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй (ООН) Антоніу Гутерріш у середу, 8 березня, під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Я хочу підкреслити критичну важливість продовження Чорноморської зернової ініціативи після 18 березня та роботи над створенням умов для максимально можливого використання експортної інфраструктури через Чорне море", - сказав він.

Гутерріш наголосив, що "зернова угода" забезпечила експорт 23 мільйонів тонн зерна з українських портів. "Завдяки цьому вдалося знизити продовольчі ціни у світі і забезпечити підтримку країнам, що розвиваються. Крім того, Індекс продовольчих цін FAO (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН - Ред.) знизився майже на 20 відсотків", - сказав він, додавши, що експорт українського, російського зерна і добрив необхідні для глобальної продовольчої безпеки.

Читайте також: ДНК-тести можуть допомогти запобігти продажу вкраденого РФ в Україні зерна

Зеленський про зернові ініціативи та ядерну безпека

Своєю чергою Володимир Зеленський також наголосив на важливості для всього світу продовження "зернової угоди" після 18 березня. "Також важливо продовжувати працювати заради нашої гуманітарної ініціативи "Зерно з України" (Grain from Ukraine), в рамках якої вже вдалося залучити 200 мільйонів доларів і відправити понад 140 тисяч тонн українського збіжжя до Європи, Кенії, Ефіопії, Сомалі та інших країн, які страждають від голоду", - наголосив він. Зеленським висловив упевненість, що разом з ООН вдасться посилити ці зернові ініціативи.

Також, за його словами, було обговорено українську формулу миру та проблему викрадення Росією українських дітей. Ще однією темою перемовин стали шляхи припинення ядерного шантажу РФ та відновлення безпеки усіх українських атомних електростанцій. "ЗАЕС має повернутися під повний український контроль", - наголосив Зеленський.

Москва невдоволена деякими аспектами угоди

Минулого місяця заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков заявив Reuters, що Київ звернеться до всіх сторін з проханням розпочати переговори про подовження угоди щонайменше на один рік, і що Україна хоче долучити до експорту агропродукції порти Миколаєва.

Читайте також: G20: Блінкен закликав Росію не блокувати "зернову угоду"

Водночас Росія не задоволена деякими аспектами угоди, і заявила, що погодиться на продовження домовленостей лише у разі, якщо будуть враховані інтереси її власних сільгоспвиробників. Хоча російська сільськогосподарська продукція не підпала під західні санкції, Кремль заявляє, що платіжні та логістичні обмеження на її експорт є "бар'єром" для продажу власного зерна та добрив.

Чорноморська зернова ініціатива, укладена за посередництва ООН і Туреччини в липні минулого року, дала змогу організувати вивезення зерна з трьох українських портів у Одеській області. Угода була продовжена в листопаді і закінчується 18 березня, якщо не буде погоджено її продовження.