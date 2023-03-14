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Судно з українським зерном, яке експортують в рамках Чорноморської зернової ініціативи (зернова угода).
Судно з українським зерном, яке експортують в рамках Чорноморської зернової ініціативи (фото - з архіву)Фото: Turkish Defence Ministry/REUTERS
КонфліктиУкраїна

Переговори про продовження зернової угоди тривають - Анкара

Віолетта Чайковська
2 год. тому

У Росії заявили, що "зернову угоду" продовжили на 60, а не 120 днів. У Туреччині спростовують: переговори щодо вимог сторін тривають. В Україні та ООН поки не коментують.

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Переговори щодо подовження дії Чорноморської зернової ініціативи ("зернова угода"), покликаної гарантувати безпечне транспортування аграрної продукції з України Чорним морем, тривають. Про це у вівторок, 14 березня заявили в міністерстві оборони Туреччини, за посередництва якої була укладена угода.

Її підписали в липні 2022 року та продовжили в листопаді. Якщо подальшу пролонгацію не погодять, документ втратить чинність 18 березня.

Сьогодні вранці російські пропагандистські ЗМІ повідомили з посиланням на заступника міністра РФ Олександра Грушка, що угоду продовжили на 60 днів. А речник Кремля Дмитро Пєсков на щоденному брифінгу для журналістів підтримав цю заяву, назвавши продовження угоди "жестом доброї волі з боку Росії".

Продовження "зернової угоди" саме на 60 днів Росія вимагала раніше. Подальшу пролонгацію документа в РФ ставлять у залежність від "прогресу" щодо російського сільськогосподарського експорту, зокрема добрив, а також постачання аміаку трубопроводом "Тольятті-Одеса".

У Києві ж таку позицію РФ називають невідповідною підписаному раніше документу. "Ініціатива передбачає щонайменше 120 днів продовження. Чекаємо на офіційну позицію ООН і Туреччини як гарантів ініціативи", - писав напередодні в Twitter міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Сьогоднішню заяву Росії про продовження угоди на 60 днів офіційно не підтверджували ні Україна, ні ООН. У Туреччині ж заявили, що за дорученням президента Реджепа Таїпа Ердогана міністр оборони Хулусі Акар продовжує координацію з колегами задля продовження угоди з урахуванням вимог сторін.

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Минулого місяця заступник міністра інфраструктури України Юрій Васьков повідомляв, що Київ попросить сторони розпочати переговори про подовження "зернової угоди" щонайменше на рік. Також Україна прагне долучити до експорту агропродукції порти Миколаєва.

Наразі "зернова угода" дозволила експортувати з трьох українських портів у Одеській області 24 мільйони тонн зернових.

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